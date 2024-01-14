https://ria.ru/20240114/borrel-1921294138.html

Боррель направил странам ЕС предложение по миссии в Красном море

Боррель направил странам ЕС предложение по миссии в Красном море - РИА Новости, 14.01.2024

Боррель направил странам ЕС предложение по миссии в Красном море

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что направил странам сообщества предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море для обеспечения... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T16:37

2024-01-14T16:37

2024-01-14T16:37

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БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что направил странам сообщества предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море для обеспечения безопасности судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда. В начале недели Боррель посетил Саудовскую Аравию, где обсуждал этот вопрос с руководством этой арабской страны. "Саудовская Аравия продвинулась на переговорах по мирному соглашению в Йемене и не желает, чтобы конфликт в Газе поставил под угрозу эту перспективу. Со своей стороны, мы обсуждаем возможность нашего содействия в восстановлении свободы судоходства, включая учреждение новой европейской морской операции наряду с миссией "Аталанта", которая уже действует у берегов Сомали. Сразу же после возвращения в Брюссель я представил это предложение странам-членам ЕС", - написал Боррель в своем блоге на странице европейской внешнеполитической службы. Боррель отметил, что значительная часть грузов, поставляющихся через Красное море, предназначены именно для Европы, а длительная блокада этого пути приведет к дополнительным транспортным затратам. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано сообщил, что Боррель намерен незамедлительно приступить к консультациям со странами ЕС по возможной специальной европейской миссии в Красном море. Он напомнил, что любые миссии, как гражданские, так и военные, предлагаются европейской внешнеполитической службой, верховным представителем по внешней политике и безопасности, и утверждаются на министерском уровне в Совете ЕС. При этом Стано подчеркнул, что такая миссия не будет создана на базе миссии "Аталанта", которая реализует "свои задачи". Страны ЕС по-разному отнеслись к этой инициативе. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна не собирается принимать в ней участие, но и не будет блокировать такое решение на европейском уровне. В свою очередь издание Welt сообщило, что Германия собирается 1 февраля отправить в Красное море фрегат "Гессен", а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов в рамках планируемой военно-морской операции ЕС. США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

https://ria.ru/20240108/borrel-1920162604.html

https://ria.ru/20240114/italiya-1921227042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красное море, йемен, сша, педро санчес, жозеп боррель, евросоюз, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году