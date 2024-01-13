https://ria.ru/20240113/gigantopiteki-1920987020.html

Тайна снежного человека. Куда исчез крупнейший "кинг-конг" планеты

Тайна снежного человека. Куда исчез крупнейший "кинг-конг" планеты - РИА Новости, 13.01.2024

Тайна снежного человека. Куда исчез крупнейший "кинг-конг" планеты

Ученые долго не могли раскрыть тайну исчезновения гигантопитека — крупнейшего примата из всех населявших Землю. Выдвигали разные гипотезы, включая истребление... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:00

2024-01-13T08:00

2024-01-13T08:07

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые долго не могли раскрыть тайну исчезновения гигантопитека — крупнейшего примата из всех населявших Землю. Выдвигали разные гипотезы, включая истребление людьми. Криптозоологи же считали, что "кинг-конг" не вымер, а скрывается высоко в горах, вдали от цивилизации. Что об этом известно — в материале РИА Новости.В поисках йетиВ 1935 году немецкий палеонтолог Густав фон Кёнгсвальд купил в китайской аптеке в Гонконге так называемый зуб дракона. Как оказалось, это окаменелый обломок моляра размером два с половиной сантиметра, принадлежащий неизвестному примату — судя по всему, колоссального роста. Ученый назвал его Gigantopithecus blacki. И позже приобрел еще несколько таких зубов, выяснив, что все они, вероятно, с юга Китая.Военные действия в том регионе надолго прервали исследования. Лишь в 1956-м палеонтологи обнаружили в пещере в районе Гуанси еще зубы и обломки челюсти.Из-за скудной информации специалисты долгое время не могли установить точное положение гигантопитека на эволюционном древе. Его считали родственным австралопитеку и питекантропу, не исключали, что это прямой предок человека — гигантоантроп.В 1960-м английский зоолог Владимир Чернецки опубликовал в журнале Nature короткое сообщение с анализом фотографий следов "снежного человека". Снимки сделал альпинист Эрик Шиптон в Гималаях. Ученый пришел к выводу, что отпечатки оставило прямоходящее существо. "Снежный человек — очень большой, тяжеловесный двуногий примат, вероятнее всего, похожий на ископаемого Gigantopithecus", — указывал автор.За йети началась настоящая охота, многие энтузиасты пытались его отыскать. Американский антрополог Гровер Кранц до конца жизни утверждал, что bigfoot (еще одно название снежного человека) — это выживший представитель гигантопитеков, которым удалось перебраться из Юго-Восточной Азии в Северную Америку через Берингов пролив.Сейчас наука отрицает существование bigfoot — никаких надежных доказательств так и не нашли. Что касается гигантопитека, то его судьба стала проясняться только в последнее время благодаря новым находкам, методам молекулярной диагностики и датирования.Родня найденаИскопаемые остатки гигантопитеков обнаруживают в карстовых пещерах южных регионов Китая, реже — на территории Таиланда, севере Вьетнама. Спорные находки на острове Ява предварительно относят к этому виду приматов. Сейчас собрано более двух тысяч зубов и четыре обломка челюстей. Других частей скелета нет, что затрудняет таксономию.Гигантопитеки достигали трех метров и весили вдвое больше горилл — 200-300 килограммов. То есть это крупнейшие приматы, когда-либо обитавшие на Земле. Их летопись начинается в отложениях возрастом два миллиона лет и примерно триста тысяч лет назад прерывается. От кого они произошли и кто их ближайшие родственники, долгое время оставалось неизвестным. Выделить генетический материал из образцов не удается. Поэтому ученые из Дании и других стран Европы во главе с Энрико Капеллини использовали палеопротеомный анализ зубной эмали.Протеом — это совокупность белков в какой-либо ткани, который позволяет частично восстановить геном при невозможности получить целую ДНК. Ученые выделили материал из зуба гигантопитека возрастом 1,9 миллиона лет, найденного в пещере Чуйфань в Китае. Это древнейший на тот момент протеом кайнозойского позвоночного. В образце обнаружили 409 пептидов, входящих в состав шести белков.Выяснилось, что зуб, из которого выделены пептиды, принадлежал самке гигантопитека. А сравнение с расшифрованными геномами ныне живущих гоминид показало, что она ближе всего к современным орангутанам. Оба рода отделились от единого предка примерно десять-двенадцать миллионов лет назад.Ученых удивило присутствие в образце белка AHSG — фетуина А, который у человека отвечает за минерализацию зубов и рост костной ткани. Его концентрация выше в крови плода, чем у взрослых. У современных гоминид в эмали зубов его нет. Вероятно, этот белок служил укреплению эмали гигантопитеков, которая гораздо толще, чем у современных приматов.Почему исчезли гигантыГигантопитеки обитали одновременно с разными видами Homo, в субтропиках могли пересекаться с человеком прямоходящим и его потомками. Останки иногда находят в одних слоях, но было ли между приматами какое-то взаимодействие, неясно. Нередко огромные обезьяны забирались в очень труднодоступные пещеры в горах.Питались они в основном растительной пищей, включая зерна, орехи, фрукты. Рацион был обильным, о чем говорит увеличение зубов, изменение их структуры и утолщение эмали. Экосистема могла поддерживать несколько сообществ гигантопитеков, занимавших разные пещеры. Однако со временем что-то произошло, после чего их численность резко упала. Огромные приматы остались только в Гуанси и вымерли до прихода в те края предков современных людей.Что послужило причиной исчезновения и когда точно это произошло, выяснили ученые из Австралии, ЮАР и Китая. В статье, опубликованной на днях в Nature, авторы отмечают, что датировок, связанных с этими приматами, очень мало, причем почти все проведены одним методом, а по современным меркам этого недостаточно. Для анализа взяли данные из 22 пещер и применили шесть методов датирования отложений и окаменелостей. Исследовали пыльцу, уголь, стабильные изотопы, применили палеонтологический, стратиграфический анализы для реконструкции окружающей среды. Кроме того, заново изучили остатки зубов, включая трасологию и изотопный состав, чтобы установить изменения в питании и поведении гигантопитеков. Результаты сравнивали с современным им видом орангутанов — тоже вымершим Pongo weidenreichi.Согласно полученным данным, гигантопитеки появились 2,3 миллиона лет назад. В период с 1,8 по 1,2 миллиона лет назад их вид процветает вместе с другими приматами. Примерно 700 тысяч лет назад их численность сокращается. А в промежутке 295-215 тысяч лет назад они исчезают.Как полагают ученые, гигантопитеки, сформировавшиеся в стабильных условиях влажных лесов, где много еды и воды, были слишком привержены своему типу питания. Когда условия изменились, многие виды пищи стали сезонными, особенно фрукты. Другие приматы переключились на менее питательные продукты с большим содержанием волокон. Гигантопитеки тоже пытались, но это их не спасло.Свою роль сыграла и невысокая мобильность. Огромные обезьяны обитали в основном в горных лесах, время от времени спускаясь в долины к воде, тогда как их сородичи могли залезать на деревья, собирать воду в листьях и преодолевать большие расстояния. Со временем труднодоступные лесные угодья сократились и стали более открытыми для других видов, что создавало конкуренцию за питание. Из-за больших размеров гигантопитекам требовалось больше еды. Недоедая, они меньше размножались. Длительный стресс отразился на структуре зубов.Ученые не нашли никаких свидетельств охоты древних Homo на гигантопитеков, как это было в Африке и Австралии, где люди способствовали исчезновению мегафауны. Похоже, ключевую роль действительно сыграло изменение среды обитания. Как раз в это время южные регионы Юго-Восточной Азии начали осваивать наши предки, для которых разнообразие ландшафтов и климатических условий не представляло такой большой проблемы.

https://ria.ru/20151221/1346141205.html

https://ria.ru/20181221/1548340922.html

https://ria.ru/20230612/khomo_naledi-1877309197.html

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2024

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

палеонтология, земля - риа наука, геология, днк, белки, обезьяны, эволюция, климат, биология