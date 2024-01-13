https://ria.ru/20240113/arest-1921220224.html

В Петербурге арестовали организатора незаконной миграции

В Петербурге арестовали организатора незаконной миграции - РИА Новости, 13.01.2024

В Петербурге арестовали организатора незаконной миграции

Суд заключил под стражу в Петербурге организатора схемы незаконной миграции, легализовавшего более 9 тысяч человек, и одного из участников преступной группы -... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T23:53

2024-01-13T23:53

2024-01-13T23:53

происшествия

россия

санкт-петербург

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Суд заключил под стражу в Петербурге организатора схемы незаконной миграции, легализовавшего более 9 тысяч человек, и одного из участников преступной группы - сотрудника полиции, сообщает СУСК по Ленобласти в телеграм-канале ведомства."Организатору преступный группы, уроженцу Узбекистана 1997 г. р, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой с использованием служебного положения) и ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сотруднику полиции, уроженцу Азербайджана 1984 г.р. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой с использованием служебного положения) и ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует следствие. Преступную группу, которая легализовала более 9 тысяч мигрантов, выявили в Ленинградской области, в группе было пять человек, двое из них - полицейские. По данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, управлением собственной безопасности выявлено двое участковых уполномоченных, причастных к этой схеме. Следствие полагает, что с января 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемые подыскали помещение на территории туристической деревни в Кингисеппском районе Ленинградской области и организовали массовую фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан (более 9 тысяч человек). Кроме того, организатор лично передал взятку сотруднику полиции за составление протокола. Ранее сообщалось, что, по версии СК, организатор группы 1997 года рождения нашел сообщников среди правоохранителей и сотрудников миграционных центров, которые организовывали прием и выдачу иностранным гражданам из республик Центральной Азии документов, содержащих заведомо ложные сведения, а также подыскивали помещения для их массовой регистрации в Петербурге и области. В свою очередь сотрудники полиции создавали условия для получения патентов на трудоустройство без выезда за пределы РФ для создания видимости законности пребывания мигрантов на территории страны.

https://ria.ru/20231214/migranty-1915831772.html

россия

санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)