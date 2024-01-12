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РЖД планируют установить 15 новых модульных вокзалов - РИА Новости, 12.01.2024
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16:45 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/vokzaly-1920991128.html
РЖД планируют установить 15 новых модульных вокзалов
РЖД планируют установить 15 новых модульных вокзалов - РИА Новости, 12.01.2024
РЖД планируют установить 15 новых модульных вокзалов
РЖД планируют установить 15 новых производимых в России модульных вокзалов, которые собираются за четыре дня, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозёров на встрече... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:45
2024-01-12T16:45
россия
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. РЖД планируют установить 15 новых производимых в России модульных вокзалов, которые собираются за четыре дня, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что РЖД очень серьезно продвинулись в модульных вокзалах и платформах, и традиционно малые вокзалы и платформы – это проблема: и содержание, и то, как они выглядят. Президент поинтересовался, из новых ли они материалов. "Да. И с долговечностью, и с обслуживанием. Сделали новый модульный вокзал, полностью наше производство. Производство в двух регионах: в Санкт-Петербурге и в Чечне. Собран из экологического каркаса, из прессованного бруса, повышенная огнестойкость, внутри все сделано. Его можно быстро собрать и установить. Мы планируем установить 15 таких вокзалов. Монтаж – всего четыре дня", - сказал Белозеров. Он пояснил, что для такого вокзала не нужен капитальный фундамент. "То есть это можно быстро тиражировать. А самое главное, срок эксплуатации – 50 лет, а с учетом того, что там пластик, новые материалы, – долговечность", - добавил глава РЖД. Композитные платформы точно так же: с 20 месяцев до двух месяцев сборка сокращена, продолжил рассказывать Белозеров. "Плюс это дешевле. Это тоже все наши отечественные продукты", - добавил он. РЖД в июле 2023 года сообщали, что начали открывать в России капсульные вокзалы: первый такой появился на станции Шарташ в Екатеринбурге. В каркасе использовали породы хвойных деревьев, а стены обшили лакированной влагостойкой фанерой. Там есть санитарные комнаты и кассовая зона, в том числе и для маломобильных пассажиров, зал ожидания с системой кондиционирования, мини-кофейня, бесплатный Wi-Fi и USB-розетки для зарядки гаджетов. РЖД тогда сообщали, что в дальнейшем такие вокзалы появятся и на других небольших остановочных пунктах.
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россия, олег белозеров, ржд
Россия, Олег Белозеров, РЖД
РЖД планируют установить 15 новых модульных вокзалов

РЖД планируют установить 15 новых модульных вокзалов, собираемых за четыре дня

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. РЖД планируют установить 15 новых производимых в России модульных вокзалов, которые собираются за четыре дня, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что РЖД очень серьезно продвинулись в модульных вокзалах и платформах, и традиционно малые вокзалы и платформы – это проблема: и содержание, и то, как они выглядят. Президент поинтересовался, из новых ли они материалов.
"Да. И с долговечностью, и с обслуживанием. Сделали новый модульный вокзал, полностью наше производство. Производство в двух регионах: в Санкт-Петербурге и в Чечне. Собран из экологического каркаса, из прессованного бруса, повышенная огнестойкость, внутри все сделано. Его можно быстро собрать и установить. Мы планируем установить 15 таких вокзалов. Монтаж – всего четыре дня", - сказал Белозеров.
Он пояснил, что для такого вокзала не нужен капитальный фундамент. "То есть это можно быстро тиражировать. А самое главное, срок эксплуатации – 50 лет, а с учетом того, что там пластик, новые материалы, – долговечность", - добавил глава РЖД.
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Композитные платформы точно так же: с 20 месяцев до двух месяцев сборка сокращена, продолжил рассказывать Белозеров. "Плюс это дешевле. Это тоже все наши отечественные продукты", - добавил он.
РЖД в июле 2023 года сообщали, что начали открывать в России капсульные вокзалы: первый такой появился на станции Шарташ в Екатеринбурге. В каркасе использовали породы хвойных деревьев, а стены обшили лакированной влагостойкой фанерой. Там есть санитарные комнаты и кассовая зона, в том числе и для маломобильных пассажиров, зал ожидания с системой кондиционирования, мини-кофейня, бесплатный Wi-Fi и USB-розетки для зарядки гаджетов.
РЖД тогда сообщали, что в дальнейшем такие вокзалы появятся и на других небольших остановочных пунктах.
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