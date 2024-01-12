https://ria.ru/20240112/rak-1920830277.html
Врач объяснил связь между гастритом и раком желудка
Врач объяснил связь между гастритом и раком желудка - РИА Новости, 12.01.2024
Врач объяснил связь между гастритом и раком желудка
Чем опасен гастрит и какую роль в развитии этого заболевания играет бактерия хеликобактер, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T02:15
2024-01-12T02:15
2024-01-12T02:15
общество
россия
сергей вялов
здоровье
рак
гастрит
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Чем опасен гастрит и какую роль в развитии этого заболевания играет бактерия хеликобактер, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.Люди часто путают гастрит с другим нарушением здоровья, считает он."Гастрит — это когда погибают главные клетки желудка. Этот процесс очень опасен. Причем сильно живот при гастрите не болит. А то, что мы обычно называем гастритом, — это диспепсия, то есть нарушение работы желудка, которое сопровождается тяжестью, вздутием, дискомфортом", — сказал врач.В большинстве случаев гастрит вызывает бактерия, которая называется хеликобактер, продолжил Вялов."Ежегодно в России выявляют 40 тысяч новых случаев рака желудка, и у большинства из этих людей был обнаружен хеликобактер. Связь между хеликобактером и раком очевидна. Эта бактерия разъедает слизистую желудка, отрывает клетки друг от друга, и через образовавшиеся бреши кислота попадает внутрь слизистой и продолжает разрушение", — пояснил гастроэнтеролог.Разрушительное действие хеликобактера может повлечь за собой одно из двух последствий."Кому-то "везет", и хеликобактер вызывает язву, которую можно вылечить за три недели, а кому-то не везет, и он вызывает рак желудка. К онкологии приводит именно долгоиграющее воспаление, которое возникает из-за хеликобактера", — уточнил Сергей Вялов.Врач перечислил тесты, позволяющие выявить наличие этой бактерии в организме."Экспресс-тесты — дешевые и быстрые, но не всегда достоверные. Кроме того, есть базовые тесты, которые проверяют точно и наверняка. Они дороже и их хлопотнее сделать. Если человек никогда раньше не сталкивался с хеликобактером, можно проверить наличие патогена по анализу крови", — добавил Вялов.Помимо этого, по его словам, можно провериться на хеликобактер во время гастроскопии или сделать анализ кала — в случае заражения в нем будут обнаружены либо части этой бактерии, либо ее генетический материал.Для борьбы с хеликобактером необходима особая методика, отметил гастроэнтеролог.Против хеликобактера используются специальные антибиотики, но просто так они не работают. Вместе с ними применяется определенная терапия, усиливающая их действие и уменьшающая побочные эффекты, заключил Вялов.
https://rsport.ria.ru/20231203/zozh-1913495593.html
https://rsport.ria.ru/20231205/yazva-1763864870.html
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общество, россия, сергей вялов, здоровье, рак, гастрит
Общество, Россия, Сергей Вялов, Здоровье, Рак, Гастрит
Врач объяснил связь между гастритом и раком желудка
Врач Вялов заявил о связи между гастритом и раком желудка
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Чем опасен гастрит и какую роль в развитии этого заболевания играет бактерия хеликобактер, объяснил в интервью
радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Люди часто путают гастрит с другим нарушением здоровья, считает он.
"Гастрит — это когда погибают главные клетки желудка. Этот процесс очень опасен. Причем сильно живот при гастрите не болит. А то, что мы обычно называем гастритом, — это диспепсия, то есть нарушение работы желудка, которое сопровождается тяжестью, вздутием, дискомфортом", — сказал врач.
В большинстве случаев гастрит вызывает бактерия, которая называется хеликобактер, продолжил Вялов.
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"Ежегодно в России
выявляют 40 тысяч новых случаев рака желудка, и у большинства из этих людей был обнаружен хеликобактер. Связь между хеликобактером и раком очевидна. Эта бактерия разъедает слизистую желудка, отрывает клетки друг от друга, и через образовавшиеся бреши кислота попадает внутрь слизистой и продолжает разрушение", — пояснил гастроэнтеролог.
Разрушительное действие хеликобактера может повлечь за собой одно из двух последствий.
"Кому-то "везет", и хеликобактер вызывает язву, которую можно вылечить за три недели, а кому-то не везет, и он вызывает рак желудка. К онкологии приводит именно долгоиграющее воспаление, которое возникает из-за хеликобактера", — уточнил Сергей Вялов.
Врач перечислил тесты, позволяющие выявить наличие этой бактерии в организме.
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"Экспресс-тесты — дешевые и быстрые, но не всегда достоверные. Кроме того, есть базовые тесты, которые проверяют точно и наверняка. Они дороже и их хлопотнее сделать. Если человек никогда раньше не сталкивался с хеликобактером, можно проверить наличие патогена по анализу крови", — добавил Вялов.
Помимо этого, по его словам, можно провериться на хеликобактер во время гастроскопии или сделать анализ кала — в случае заражения в нем будут обнаружены либо части этой бактерии, либо ее генетический материал.
Для борьбы с хеликобактером необходима особая методика, отметил гастроэнтеролог.
Против хеликобактера используются специальные антибиотики, но просто так они не работают. Вместе с ними применяется определенная терапия, усиливающая их действие и уменьшающая побочные эффекты, заключил Вялов.
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