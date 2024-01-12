https://ria.ru/20240112/poluchat-1921022496.html

Новые регионы получат поддержку Фонда президентских грантов

Новые регионы получат поддержку Фонда президентских грантов - РИА Новости, 12.01.2024

Новые регионы получат поддержку Фонда президентских грантов

Поддержку Фонда президентских грантов получит 12 проектов из Донецкой народной республики, воесмь - из Луганской народной республики и четыре проекта из... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:56

2024-01-12T17:56

2024-01-12T17:56

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

сергей кириенко

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Поддержку Фонда президентских грантов получит 12 проектов из Донецкой народной республики, воесмь - из Луганской народной республики и четыре проекта из Запорожской области, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. "Один из акцентов нашего обучения - это некоммерческие организации освобожденных российских регионов Донбасса и Новороссии. Это точно дало результат, 64 проекта у нас победили на общую сумму 428 миллионов рублей... Увеличивается количество организаций - победителей прямо из самих освобожденных регионов. Самые активные у здесь Донецкая республика - 12 проектов победило, восемь проектов победило из Луганской народной республики и четыре проекта - из Запорожской области", - рассказал Кириенко в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Он также отметил, что наиболее активными регионами по количеству проектов является Московская и Ленинградская область. "Существенно подросли по количеству проектов и полученным деньгам Челябинская область, Нижегородская область, очень хорошие показатели дает Свердловская область, республика Башкортостан, Ростовская область", - подчеркнул Кириенко.

https://ria.ru/20240112/murashko-1920968565.html

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

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луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, сергей кириенко, фонд президентских грантов