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Новые регионы получат поддержку Фонда президентских грантов - РИА Новости, 12.01.2024
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17:56 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/poluchat-1921022496.html
Новые регионы получат поддержку Фонда президентских грантов
Новые регионы получат поддержку Фонда президентских грантов - РИА Новости, 12.01.2024
Новые регионы получат поддержку Фонда президентских грантов
Поддержку Фонда президентских грантов получит 12 проектов из Донецкой народной республики, воесмь - из Луганской народной республики и четыре проекта из... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:56
2024-01-12T17:56
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
сергей кириенко
фонд президентских грантов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Поддержку Фонда президентских грантов получит 12 проектов из Донецкой народной республики, воесмь - из Луганской народной республики и четыре проекта из Запорожской области, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. "Один из акцентов нашего обучения - это некоммерческие организации освобожденных российских регионов Донбасса и Новороссии. Это точно дало результат, 64 проекта у нас победили на общую сумму 428 миллионов рублей... Увеличивается количество организаций - победителей прямо из самих освобожденных регионов. Самые активные у здесь Донецкая республика - 12 проектов победило, восемь проектов победило из Луганской народной республики и четыре проекта - из Запорожской области", - рассказал Кириенко в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Он также отметил, что наиболее активными регионами по количеству проектов является Московская и Ленинградская область. "Существенно подросли по количеству проектов и полученным деньгам Челябинская область, Нижегородская область, очень хорошие показатели дает Свердловская область, республика Башкортостан, Ростовская область", - подчеркнул Кириенко.
https://ria.ru/20240112/murashko-1920968565.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, сергей кириенко, фонд президентских грантов
Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Сергей Кириенко, Фонд президентских грантов
Новые регионы получат поддержку Фонда президентских грантов

Кириенко: президентские гранты получат проекты ДНР, ЛНР и Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Поддержку Фонда президентских грантов получит 12 проектов из Донецкой народной республики, воесмь - из Луганской народной республики и четыре проекта из Запорожской области, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
"Один из акцентов нашего обучения - это некоммерческие организации освобожденных российских регионов Донбасса и Новороссии. Это точно дало результат, 64 проекта у нас победили на общую сумму 428 миллионов рублей... Увеличивается количество организаций - победителей прямо из самих освобожденных регионов. Самые активные у здесь Донецкая республика - 12 проектов победило, восемь проектов победило из Луганской народной республики и четыре проекта - из Запорожской области", - рассказал Кириенко в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Он также отметил, что наиболее активными регионами по количеству проектов является Московская и Ленинградская область.
"Существенно подросли по количеству проектов и полученным деньгам Челябинская область, Нижегородская область, очень хорошие показатели дает Свердловская область, республика Башкортостан, Ростовская область", - подчеркнул Кириенко.
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Вчера, 15:40
 
Луганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаСергей КириенкоФонд президентских грантов
 
 
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