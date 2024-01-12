https://ria.ru/20240112/murashko-1920968565.html
Мурашко рассказал о ремонте медучреждений в новых регионах
Мурашко рассказал о ремонте медучреждений в новых регионах - РИА Новости, 12.01.2024
Мурашко рассказал о ремонте медучреждений в новых регионах
Более 170 медицинских учреждений отремонтированы, восстановлены или дооснащены в четырех новых регионах России, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:40
2024-01-12T15:40
2024-01-12T15:40
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_471af5c91cdadcfaced2112ff3b6f95a.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 170 медицинских учреждений отремонтированы, восстановлены или дооснащены в четырех новых регионах России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В четырех субъектах более 170 учреждений сегодня уже восстановлены, отремонтированы или дооснащены оборудованием", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России. Он отметил, что сегодня по поручению президента России министерство здравоохранения России, ФМБА и Роспотребнадзор проводят модернизацию системы здравоохранения в четырех новых регионах. Ключевыми направлениями являются формирование инфраструктуры и новых технологий, которые ранее были недоступны в этих регионах, подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20231229/regiony-1918930010.html
https://ria.ru/20240112/lekarstva-1920963333.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16344a68a3f08140726d0ba87404c1d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Мурашко рассказал о ремонте медучреждений в новых регионах
Мурашко: в новых регионах отремонтировали более 170 медучреждений