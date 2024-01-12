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Мурашко рассказал о ремонте медучреждений в новых регионах - РИА Новости, 12.01.2024
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15:40 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/murashko-1920968565.html
Мурашко рассказал о ремонте медучреждений в новых регионах
Мурашко рассказал о ремонте медучреждений в новых регионах - РИА Новости, 12.01.2024
Мурашко рассказал о ремонте медучреждений в новых регионах
Более 170 медицинских учреждений отремонтированы, восстановлены или дооснащены в четырех новых регионах России, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:40
2024-01-12T15:40
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 170 медицинских учреждений отремонтированы, восстановлены или дооснащены в четырех новых регионах России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В четырех субъектах более 170 учреждений сегодня уже восстановлены, отремонтированы или дооснащены оборудованием", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России. Он отметил, что сегодня по поручению президента России министерство здравоохранения России, ФМБА и Роспотребнадзор проводят модернизацию системы здравоохранения в четырех новых регионах. Ключевыми направлениями являются формирование инфраструктуры и новых технологий, которые ранее были недоступны в этих регионах, подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20231229/regiony-1918930010.html
https://ria.ru/20240112/lekarstva-1920963333.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Мурашко рассказал о ремонте медучреждений в новых регионах

Мурашко: в новых регионах отремонтировали более 170 медучреждений

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 170 медицинских учреждений отремонтированы, восстановлены или дооснащены в четырех новых регионах России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В четырех субъектах более 170 учреждений сегодня уже восстановлены, отремонтированы или дооснащены оборудованием", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России.
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Он отметил, что сегодня по поручению президента России министерство здравоохранения России, ФМБА и Роспотребнадзор проводят модернизацию системы здравоохранения в четырех новых регионах.
Ключевыми направлениями являются формирование инфраструктуры и новых технологий, которые ранее были недоступны в этих регионах, подчеркнул Мурашко.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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