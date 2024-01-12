https://ria.ru/20240112/murashko-1920968565.html

Мурашко рассказал о ремонте медучреждений в новых регионах

Мурашко рассказал о ремонте медучреждений в новых регионах - РИА Новости, 12.01.2024

Мурашко рассказал о ремонте медучреждений в новых регионах

Более 170 медицинских учреждений отремонтированы, восстановлены или дооснащены в четырех новых регионах России, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:40

2024-01-12T15:40

2024-01-12T15:40

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 170 медицинских учреждений отремонтированы, восстановлены или дооснащены в четырех новых регионах России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В четырех субъектах более 170 учреждений сегодня уже восстановлены, отремонтированы или дооснащены оборудованием", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России. Он отметил, что сегодня по поручению президента России министерство здравоохранения России, ФМБА и Роспотребнадзор проводят модернизацию системы здравоохранения в четырех новых регионах. Ключевыми направлениями являются формирование инфраструктуры и новых технологий, которые ранее были недоступны в этих регионах, подчеркнул Мурашко.

https://ria.ru/20231229/regiony-1918930010.html

https://ria.ru/20240112/lekarstva-1920963333.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)