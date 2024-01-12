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Русская возлюбленная актера Арми Хаммера раскрыла подробности их романа - РИА Новости, 12.01.2024
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Шоубиз
 
19:01 12.01.2024 (обновлено: 19:02 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/khammer-1921011956.html
Русская возлюбленная актера Арми Хаммера раскрыла подробности их романа
Русская возлюбленная актера Арми Хаммера раскрыла подробности их романа - РИА Новости, 12.01.2024
Русская возлюбленная актера Арми Хаммера раскрыла подробности их романа
Марина Грис, IT-консультант и возлюбленная американского актера Арми Хаммера, разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором раскрыла подробности ее... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:01
2024-01-12T19:02
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Марина Грис, IT-консультант и возлюбленная американского актера Арми Хаммера, разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором раскрыла подробности ее романа с голивудской звездой. Грис, которая прошлой осенью сообщила, что актер сделал ей предложение, сейчас заявила, что месяц назад они с Хаммером расстались. "С трепетом объявляю об окончании нашей истории с Арми. Эта глава была глубоко личной и по-настоящему значимой в моей жизни и завершилась месяц назад. Я в курсе всех разговоров о нем. Мой личный опыт общения с Арми был положительным и никоим образом не отражает обвинения", — написала Марина.По словам девушки, несмотря на короткую помолвку, расставание обоим далось тяжело.&quot;Наши отношения были пространством, где я чувствовала глубокую признательность, поддержку, любовь и понимание. Решение расстаться, хотя и было трудным, было принято с изяществом и уважением, ознаменовав прекрасное завершение нашего общего путешествия&quot;, — поделилась Грис.По информации ряда СМИ, пара познакомилась летом 2023 года на отдыхе в Риме. Тогда же у них начались романтические отношения. Хаммер решился на новую связь почти сразу после завершения развода с Элизабет Чемберс (супруги были вместе десять лет, и воспитывают двоих детей. — Прим. ред.). О Марине Грис известно, что она этническая русская, но родилась в Казахстане. Сейчас девушка живет и работает в Праге. Арми Хаммер в марте 2021 года оказался в центре большого скандала, когда когда 24-летняя Эффи Ангелова, а затем еще несколько женщин обвинила его в изнасиловании и грубом обращении. Расследование длилось около года, и Хаммера в итоге оправдали. За это время он также пролечился от алкогольной и наркотической зависимостей и сексуальных расстройств. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, казахстан, рим, прага, слухи, новости культуры
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Казахстан, Рим, Прага, слухи, Новости культуры
Русская возлюбленная актера Арми Хаммера раскрыла подробности их романа

Русская возлюбленная скандального актера Арми Хаммера сообщила об их расставании

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, соцсетиАрми Хаммер и Марина Грис
Арми Хаммер и Марина Грис - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв РИА Новости. Марина Грис, IT-консультант и возлюбленная американского актера Арми Хаммера, разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором раскрыла подробности ее романа с голивудской звездой.
© Марина ГрисДевушка Арми Хаммера сообщила о расставании после помолвки
Девушка Арми Хаммера сообщила о расставании после помолвки
© Марина Грис
Девушка Арми Хаммера сообщила о расставании после помолвки
Грис, которая прошлой осенью сообщила, что актер сделал ей предложение, сейчас заявила, что месяц назад они с Хаммером расстались.
«
"С трепетом объявляю об окончании нашей истории с Арми. Эта глава была глубоко личной и по-настоящему значимой в моей жизни и завершилась месяц назад. Я в курсе всех разговоров о нем. Мой личный опыт общения с Арми был положительным и никоим образом не отражает обвинения", — написала Марина.
Скриншот публикации Марины Грис в социальной сети
Скриншот публикации Марины Грис в социальной сети
Скриншот публикации Марины Грис в социальной сети
По словам девушки, несмотря на короткую помолвку, расставание обоим далось тяжело.
«

"Наши отношения были пространством, где я чувствовала глубокую признательность, поддержку, любовь и понимание. Решение расстаться, хотя и было трудным, было принято с изяществом и уважением, ознаменовав прекрасное завершение нашего общего путешествия", — поделилась Грис.

По информации ряда СМИ, пара познакомилась летом 2023 года на отдыхе в Риме. Тогда же у них начались романтические отношения.
Хаммер решился на новую связь почти сразу после завершения развода с Элизабет Чемберс (супруги были вместе десять лет, и воспитывают двоих детей. — Прим. ред.).
О Марине Грис известно, что она этническая русская, но родилась в Казахстане. Сейчас девушка живет и работает в Праге.
Арми Хаммер в марте 2021 года оказался в центре большого скандала, когда когда 24-летняя Эффи Ангелова, а затем еще несколько женщин обвинила его в изнасиловании и грубом обращении.
Расследование длилось около года, и Хаммера в итоге оправдали. За это время он также пролечился от алкогольной и наркотической зависимостей и сексуальных расстройств.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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