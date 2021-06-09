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Арми Хаммер отправился лечиться от зависимостей и сексуальных расстройств

Арми Хаммер отправился лечиться от зависимостей и сексуальных расстройств - РИА Новости, 09.06.2021

Арми Хаммер отправился лечиться от зависимостей и сексуальных расстройств

Арми Хаммер отправился лечиться от алкогольной и наркотической зависимостей и сексуальных расстройств, сообщает Vanity Fair со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T18:11

2021-06-09T18:11

2021-06-09T18:11

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Арми Хаммер отправился лечиться от алкогольной и наркотической зависимостей и сексуальных расстройств, сообщает Vanity Fair со ссылкой на свои источники.В клинику во Флориде актер прибыл еще 31 мая. "Все думают, что у Арми была какая-то привилегированная жизнь, и поэтому он не сталкивался ни с какими проблемами в юности, и все у него всегда было шикарно. Но все не обязательно так. Если вы родились в обеспеченной семье, то это еще не значит, что в вашей жизни нет проблем",— говорит источник Vanity Fair.Инсайдер также добавил: "Это явно знак, что он возвращает себе контроль над собственной жизнью, и понимает, что это шаг по направлению к его благополучию". В марте 2021 года стало известно, что 24-летняя Эффи Ангелова обвинила Хаммера в изнасиловании. Девушка заявила, что познакомилась с ним в социальной сети Facebook и встречалась с актером с 2016 по 2020 год. По ее словам, в 2017 году артист "жестоко насиловал ее на протяжении четырех часов".Арми Хаммер известен по ролям в фильмах "Социальная сеть" Дэвида Финчера, "Агенты А.Н.К.Л." Гая Ричи, "Белоснежка: Месть гномов" Тарсема Сингха, "Отель Мумбаи: Противостояние" Энтони Мараса и "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

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домогательство, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, флорида