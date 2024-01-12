https://ria.ru/20240112/ikona-1921028804.html

Икона Матроны Московской с изображением Сталина будет переписана

Икона Матроны Московской с изображением Сталина будет переписана - РИА Новости, 12.01.2024

Икона Матроны Московской с изображением Сталина будет переписана

Икона Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин, будет переписана, при этом ее не будут выносить из тбилисского кафедрального Собора Троицы,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:25

2024-01-12T18:25

2024-01-12T18:29

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грузия

тбилиси

иосиф сталин (джугашвили)

ирма инашвили

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ТБИЛИСИ, 12 янв – РИА Новости. Икона Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин, будет переписана, при этом ее не будут выносить из тбилисского кафедрального Собора Троицы, сообщила в пятницу член партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили, которая пожертвовала данной иконой. Ранее в социальных сетях распространились видеокадры, что в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси вывешена икона Матроны Московской со Сталиным. Пользователи соцсетей в комментариях начали выражать свою обеспокоенность в связи с этим. Позже в соцсетях появилась фотография этой иконы, которую облили синей краской. МВД Грузии возбудило дело по факту вандализма. Патриархия Грузии накануне сообщила, что считает необходимым переписать икону, и если этого не сделают те, кто пожертвовал ее, то это сделает патриархия. "Как это будет осуществлено технически, я сказать не могу, потому что я не профессионал. Мы проведем консультации с профессионалами и определимся. Я считаю, что на этой иконе каноничность не была нарушена... Нет необходимости икону выносить из храма, икона останется в храме. Мне сообщили, что это (переписать икону - ред.) можно сделать на месте", - сообщила Инашвили журналистам.

https://ria.ru/20240112/arest-1921001537.html

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грузия, тбилиси, иосиф сталин (джугашвили), ирма инашвили