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Икона Матроны Московской с изображением Сталина будет переписана - РИА Новости, 12.01.2024
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Религия
 
18:25 12.01.2024 (обновлено: 18:29 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/ikona-1921028804.html
Икона Матроны Московской с изображением Сталина будет переписана
Икона Матроны Московской с изображением Сталина будет переписана - РИА Новости, 12.01.2024
Икона Матроны Московской с изображением Сталина будет переписана
Икона Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин, будет переписана, при этом ее не будут выносить из тбилисского кафедрального Собора Троицы,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:25
2024-01-12T18:29
религия
грузия
тбилиси
иосиф сталин (джугашвили)
ирма инашвили
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ТБИЛИСИ, 12 янв – РИА Новости. Икона Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин, будет переписана, при этом ее не будут выносить из тбилисского кафедрального Собора Троицы, сообщила в пятницу член партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили, которая пожертвовала данной иконой. Ранее в социальных сетях распространились видеокадры, что в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси вывешена икона Матроны Московской со Сталиным. Пользователи соцсетей в комментариях начали выражать свою обеспокоенность в связи с этим. Позже в соцсетях появилась фотография этой иконы, которую облили синей краской. МВД Грузии возбудило дело по факту вандализма. Патриархия Грузии накануне сообщила, что считает необходимым переписать икону, и если этого не сделают те, кто пожертвовал ее, то это сделает патриархия. "Как это будет осуществлено технически, я сказать не могу, потому что я не профессионал. Мы проведем консультации с профессионалами и определимся. Я считаю, что на этой иконе каноничность не была нарушена... Нет необходимости икону выносить из храма, икона останется в храме. Мне сообщили, что это (переписать икону - ред.) можно сделать на месте", - сообщила Инашвили журналистам.
https://ria.ru/20240112/arest-1921001537.html
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грузия, тбилиси, иосиф сталин (джугашвили), ирма инашвили
Религия, Грузия, Тбилиси, Иосиф Сталин (Джугашвили), Ирма Инашвили
Икона Матроны Московской с изображением Сталина будет переписана

Ирма Инашвили: икона Матроны Московской с изображением Сталина будет переписана

© Sputnik ГрузияИкона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
© Sputnik Грузия
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 12 янв – РИА Новости. Икона Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин, будет переписана, при этом ее не будут выносить из тбилисского кафедрального Собора Троицы, сообщила в пятницу член партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили, которая пожертвовала данной иконой.
Ранее в социальных сетях распространились видеокадры, что в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси вывешена икона Матроны Московской со Сталиным. Пользователи соцсетей в комментариях начали выражать свою обеспокоенность в связи с этим. Позже в соцсетях появилась фотография этой иконы, которую облили синей краской. МВД Грузии возбудило дело по факту вандализма. Патриархия Грузии накануне сообщила, что считает необходимым переписать икону, и если этого не сделают те, кто пожертвовал ее, то это сделает патриархия.
© Sputnik / StringerИкона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
© Sputnik / Stringer
1 из 2
© Sputnik / StringerИкона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
© Sputnik / Stringer
2 из 2
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
© Sputnik / Stringer
1 из 2
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
© Sputnik / Stringer
2 из 2
«
"Как это будет осуществлено технически, я сказать не могу, потому что я не профессионал. Мы проведем консультации с профессионалами и определимся. Я считаю, что на этой иконе каноничность не была нарушена... Нет необходимости икону выносить из храма, икона останется в храме. Мне сообщили, что это (переписать икону - ред.) можно сделать на месте", - сообщила Инашвили журналистам.
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РелигияГрузияТбилисиИосиф Сталин (Джугашвили)Ирма Инашвили
 
 
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