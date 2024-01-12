Икона Матроны Московской с изображением Сталина будет переписана
Ирма Инашвили: икона Матроны Московской с изображением Сталина будет переписана
© Sputnik ГрузияИкона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
© Sputnik Грузия
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 янв – РИА Новости. Икона Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин, будет переписана, при этом ее не будут выносить из тбилисского кафедрального Собора Троицы, сообщила в пятницу член партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили, которая пожертвовала данной иконой.
Ранее в социальных сетях распространились видеокадры, что в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси вывешена икона Матроны Московской со Сталиным. Пользователи соцсетей в комментариях начали выражать свою обеспокоенность в связи с этим. Позже в соцсетях появилась фотография этой иконы, которую облили синей краской. МВД Грузии возбудило дело по факту вандализма. Патриархия Грузии накануне сообщила, что считает необходимым переписать икону, и если этого не сделают те, кто пожертвовал ее, то это сделает патриархия.
© Sputnik / StringerИкона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
© Sputnik / Stringer
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© Sputnik / StringerИкона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
© Sputnik / Stringer
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Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
© Sputnik / Stringer
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Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
© Sputnik / Stringer
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"Как это будет осуществлено технически, я сказать не могу, потому что я не профессионал. Мы проведем консультации с профессионалами и определимся. Я считаю, что на этой иконе каноничность не была нарушена... Нет необходимости икону выносить из храма, икона останется в храме. Мне сообщили, что это (переписать икону - ред.) можно сделать на месте", - сообщила Инашвили журналистам.