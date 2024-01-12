Адвокат назвал конечную цель операции Израиля в Газе

ГААГА, 12 янв - РИА Новости. Своей военной операцией в секторе Газа Израиль стремится не уничтожить палестинский народ, а защитить свой, заявил в пятницу представитель израильской делегации в международном суде ООН Тал Бекер. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. "Ключевой компонент термина "геноцид" - намерение уничтожить народ – здесь совершенно отсутствует. То, к чему Израиль стремится своей операцией в Газе – не уничтожить народ, но защитить народ, свой народ, который находится под ударом с разных сторон", - заявил Бекер на слушаниях в пятницу. В четверг на заседании выступила южноафриканская делегация. В своем выступлении ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Делегацию ЮАР, которая составляет более 20 человек, возглавил министр юстиции и исправительных учреждений этой страны Рональд Ламола. В пятницу на суде выступает израильская сторона. Израиль принимает участие в данном разбирательстве, хоть и не признает юрисдикцию Международного суда ООН и до сих пор игнорировал его разбирательства или решения. Делегацию Израиля возглавляет британский адвокат Малькольм Шоу. ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".
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ГААГА, 12 янв - РИА Новости. Своей военной операцией в секторе Газа Израиль стремится не уничтожить палестинский народ, а защитить свой, заявил в пятницу представитель израильской делегации в международном суде ООН Тал Бекер.
Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа.
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"Ключевой компонент термина "геноцид" - намерение уничтожить народ – здесь совершенно отсутствует. То, к чему Израиль стремится своей операцией в Газе – не уничтожить народ, но защитить народ, свой народ, который находится под ударом с разных сторон", - заявил Бекер на слушаниях в пятницу.
В четверг на заседании выступила южноафриканская делегация. В своем выступлении ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Делегацию ЮАР, которая составляет более 20 человек, возглавил министр юстиции и исправительных учреждений этой страны Рональд Ламола.
В пятницу на суде выступает израильская сторона. Израиль принимает участие в данном разбирательстве, хоть и не признает юрисдикцию Международного суда ООН и до сих пор игнорировал его разбирательства или решения. Делегацию Израиля возглавляет британский адвокат Малькольм Шоу.
ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".
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