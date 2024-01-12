https://ria.ru/20240112/erdogan-1920970901.html

Эрдоган заявил, что верит в справедливый суд в Гааге по иску ЮАР к Израилю

Эрдоган заявил, что верит в справедливый суд в Гааге по иску ЮАР к Израилю - РИА Новости, 12.01.2024

Эрдоган заявил, что верит в справедливый суд в Гааге по иску ЮАР к Израилю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в справедливость Международного суда в Гааге по иску ЮАР против Израиля, Анкара передала необходимые... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:47

2024-01-12T15:47

2024-01-12T15:47

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АНКАРА, 12 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в справедливость Международного суда в Гааге по иску ЮАР против Израиля, Анкара передала необходимые документы. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В пятницу на суде выступает израильская сторона. Израиль принимает участие в данном разбирательстве, хоть и не признает юрисдикцию Международного суда ООН и до сих пор игнорировал его разбирательства или решения. Делегацию Израиля возглавляет британский адвокат Малькольм Шоу. "Все документы, которые мы предоставляем, обрабатываются в Гааге. Мы будем продолжать оказывать все больше и больше помощи этим регионам. Документы и изображения, которые мы предоставляем, осудят Израиль там. Мы ожидаем этого. Мы верим в справедливость Гааги", - сказал турецкий лидер журналистам в пятницу. ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240112/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240105/napadki-1919832098.html

https://ria.ru/20231227/netanyakhu-1918568060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гаага, израиль, юар, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, суд между израилем и юар по делу о геноциде в газе