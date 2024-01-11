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Зюганов на выставке "Россия" рассказал о встрече с соратниками по КВН - РИА Новости, 11.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:14 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/zyuganov-1920743493.html
Зюганов на выставке "Россия" рассказал о встрече с соратниками по КВН
Зюганов на выставке "Россия" рассказал о встрече с соратниками по КВН - РИА Новости, 11.01.2024
Зюганов на выставке "Россия" рассказал о встрече с соратниками по КВН
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ходе дня Орловской области на выставке "Россия" рассказал о новом музее, где будут представлены артефакты Судбищенского... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:14
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ходе дня Орловской области на выставке "Россия" рассказал о новом музее, где будут представлены артефакты Судбищенского сражения, и своих встречах с соратниками по команде КВН, которые проходят регулярно уже 50 лет. На выставке "Россия" в четверг проходит день Орловской области. Любители русской истории 3-4 июля вспоминают годовщину Судбищенской битвы 1555 года. Тогда русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет Гирея и остановили очередное нашествие ордынцев на земли Московского государства. Среди героев Судбищенской битвы выделяются воеводы Иван Васильевич Шереметев, Алексей Данилович Басманов и Степан Григорьевич Сидоров, которые оставили свой след и в других событиях эпохи. "Вот такие регионы, как моя родина - Орловская область и город Орёл - и лежат в основании нашего суверенитета. Это коренная русская земля... Сейчас открывается новый музей, начинаем строительство Судбищенского сражения... вошли 3 тысячи артефактов", - сказал он журналистам. Также Зюганов отметил, что он регулярно приезжает в Орловскую область. "Я возглавляю Орловское землячество, более того, я не потерял друзей с Орловщины никого... мы с той командой, с которой играли в КВН... встречаемся в день освобождения Орла 5 августа каждый год, уже 50 лет", - добавил парламентарий.
орловская область
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выставка-форум "россия", общество, орловская область, орел, геннадий зюганов, алексей данилович басманов, квн
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Общество, Орловская область, Орел, Геннадий Зюганов, Алексей Данилович Басманов, КВН
Зюганов на выставке "Россия" рассказал о встрече с соратниками по КВН

Зюганов: наша команда КВН встречается в день освобождения Орла каждый год

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ходе дня Орловской области на выставке "Россия" рассказал о новом музее, где будут представлены артефакты Судбищенского сражения, и своих встречах с соратниками по команде КВН, которые проходят регулярно уже 50 лет.
На выставке "Россия" в четверг проходит день Орловской области.
Катание на печи и игра в снежки: русская зима на выставке-форуме "Россия"
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Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

Международная выставка-форум Россия

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

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1 из 19
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Для гостей работает 131 экспозиция.

Павильон №19 АТОМ

Для гостей работает 131 экспозиция.

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2 из 19
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На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

Международная выставка-форум Россия

На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 19
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Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

Международная выставка-форум Россия

Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 19
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Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

Международная выставка-форум Россия

Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 19
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 19
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В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

Певец Тимур Ведерников на концерте проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ

В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 19
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Восьмого января прошел День Севастополя.

Концерт – презентация Севастополь - город героев на Международной выставке-форуме Россия

Восьмого января прошел День Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 19
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Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

Молодожены из Севастополя Денис и Виктория на Международной выставке-форуме Россия

Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

Международная выставка-форум Россия

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

Заместитель начальника управления федерального государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Антон Шкаплеров

Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

Международная выставка-форум Россия

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

Мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта Елки России

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 19
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Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

Рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова на Международной выставке-форуме Россия

Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

Новогодняя сказка от МГИК на Международной выставке-форуме Россия

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

Международная выставка-форум Россия

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

Международная выставка-форум Россия

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

Международная выставка-форум Россия

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

Международная выставка-форум Россия

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 19

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 19

Для гостей работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 19

На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 19

Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 19

Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 19

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 19

В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 19

Восьмого января прошел День Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 19

Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 19

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 19

Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 19

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 19

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 19

Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 19

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 19

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 19

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 19

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 19

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 19
Любители русской истории 3-4 июля вспоминают годовщину Судбищенской битвы 1555 года. Тогда русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет Гирея и остановили очередное нашествие ордынцев на земли Московского государства. Среди героев Судбищенской битвы выделяются воеводы Иван Васильевич Шереметев, Алексей Данилович Басманов и Степан Григорьевич Сидоров, которые оставили свой след и в других событиях эпохи.
"Вот такие регионы, как моя родина - Орловская область и город Орёл - и лежат в основании нашего суверенитета. Это коренная русская земля... Сейчас открывается новый музей, начинаем строительство Судбищенского сражения... вошли 3 тысячи артефактов", - сказал он журналистам.
Новогодняя сказка: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.

Выставка Россия. Парад Дедов Морозов

Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".

Выставка Россия. Детское новогоднее театрализованное представление от участников Движения Первых

Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.

Работа выставки Россия

На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.

Выставка Россия. Елка Знания: Историческая елка

В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.

Работа выставки Россия

Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.

Выставка Россия. Концерт VK

На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.

Работа выставки Россия

Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.

Выставка Россия. Концерт VK

Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".

Выставка Россия. Новогодние каникулы с пользой. Мастер-классы по актерскому мастерству и колядкам

Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".

Выставка Россия. Рождественское световое шоу от Движения Первых

Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.

Работа выставки Россия

Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.

Выставка Россия. Мульт-Елка. Интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма

Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".

Выставка Россия. Мульт-Елка. Интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма

Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.

Выставка Россия. Парад Дедов Морозов

Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.

Работа выставки Россия

Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
Также Зюганов отметил, что он регулярно приезжает в Орловскую область.
"Я возглавляю Орловское землячество, более того, я не потерял друзей с Орловщины никого... мы с той командой, с которой играли в КВН... встречаемся в день освобождения Орла 5 августа каждый год, уже 50 лет", - добавил парламентарий.
Душа страны: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
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На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

Поздравление 100-тысячного участника экскурсий по выставке

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
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Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

Свадебная церемония по тульским традициям

Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил мальчика Захара Границина в рамках акции Елка желаний

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

Международная выставка-форум Россия

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
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Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

Игорь Бутман на Международной выставке-форуме Россия

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

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Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

Международная выставка-форум Россия

Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

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Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

Международная выставка-форум Россия

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

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Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

Международная выставка-форум Россия

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

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Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков на Международной выставке-форуме Россия

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Свои достижения на выставке представила Московская область.

Презентация Московской области на Международной выставке-форуме Россия

Свои достижения на выставке представила Московская область.

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У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

Международная выставка-форум Россия

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

Международная выставка-форум Россия

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

Стенд Дома молодежи на Международной выставке-форуме Россия

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

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Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

Стенд Дома молодежи на Международной выставке-форуме Россия

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
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Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

Международная выставка-форум Россия

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
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Открылась экспозиция ледяных скульптур.

Открытие экспозиции ледяных скульптур на ВДНХ

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

Парад Дедов Морозов на ВДНХ

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

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2 из 18

Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

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3 из 18

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Свои достижения на выставке представила Московская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18
 
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