https://ria.ru/20240111/zyuganov-1920743493.html

Зюганов на выставке "Россия" рассказал о встрече с соратниками по КВН

Зюганов на выставке "Россия" рассказал о встрече с соратниками по КВН - РИА Новости, 11.01.2024

Зюганов на выставке "Россия" рассказал о встрече с соратниками по КВН

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ходе дня Орловской области на выставке "Россия" рассказал о новом музее, где будут представлены артефакты Судбищенского... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:14

2024-01-11T15:14

2024-01-11T15:14

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

общество

орловская область

орел

геннадий зюганов

алексей данилович басманов

квн

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ходе дня Орловской области на выставке "Россия" рассказал о новом музее, где будут представлены артефакты Судбищенского сражения, и своих встречах с соратниками по команде КВН, которые проходят регулярно уже 50 лет. На выставке "Россия" в четверг проходит день Орловской области. Любители русской истории 3-4 июля вспоминают годовщину Судбищенской битвы 1555 года. Тогда русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет Гирея и остановили очередное нашествие ордынцев на земли Московского государства. Среди героев Судбищенской битвы выделяются воеводы Иван Васильевич Шереметев, Алексей Данилович Басманов и Степан Григорьевич Сидоров, которые оставили свой след и в других событиях эпохи. "Вот такие регионы, как моя родина - Орловская область и город Орёл - и лежат в основании нашего суверенитета. Это коренная русская земля... Сейчас открывается новый музей, начинаем строительство Судбищенского сражения... вошли 3 тысячи артефактов", - сказал он журналистам. Также Зюганов отметил, что он регулярно приезжает в Орловскую область. "Я возглавляю Орловское землячество, более того, я не потерял друзей с Орловщины никого... мы с той командой, с которой играли в КВН... встречаемся в день освобождения Орла 5 августа каждый год, уже 50 лет", - добавил парламентарий.

орловская область

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выставка-форум "россия", общество, орловская область, орел, геннадий зюганов, алексей данилович басманов, квн