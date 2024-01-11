Зеленский снова попросился в НАТО, несмотря на отказы
Зеленский: Украина сделала для членства в НАТО больше, чем любая другая страна
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, прибывший с визитом в Таллин, снова попросился в НАТО, несмотря на то, что ему не раз уже отказывали в этом вопросе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее указал, что не готов предсказать решения будущего саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в свою очередь, что на заседании глав МИД стран НАТО союзники подчеркнули, что Украина не получит приглашения в альянс на следующем саммите в 2024 году, который пройдет в Вашингтоне. Украину не принимают в НАТО, так как страны альянса не хотят отправлять туда своих солдат, заявлял президент Польши Анджей Дуда.
"Ну, я думаю, что Украина кое-что сделала (для вступления в НАТО - ред.), и сделала больше, чем любая другая страна. В случае с Украиной речь идет об армии, которая использовала технику НАТО в войне, в боевых действиях. Не только на учениях. Мы осознаем ценность этого оружия... Если мы говорим о НАТО, то мы полностью готовы", - сказал Зеленский журналистам.
При этом использование киевским режимом оружия и техники НАТО обернулось существенными потерями и того, и другого. Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, только в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли в том числе 37 танков Leopard-2. Их на Украину поставляет не только Германия, но и ряд других европейских стран, среди которых Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия и Испания. Также он отмечал, что российская ПВО за полгода сбила 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб, поражены сотни складов с боеприпасами, станции выгрузки вооружения и техники.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. На саммите в Вильнюсе Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, заявив при этом, что хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.