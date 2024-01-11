https://ria.ru/20240111/sud-1920714547.html

Протоиерей Алексей Уминский не явился на заседание церковного суда

Протоиерей Алексей Уминский не явился на заседание церковного суда - РИА Новости, 11.01.2024

Протоиерей Алексей Уминский не явился на заседание церковного суда

Протоиерей Алексей Уминский не явился на заседание епархиального суда Москвы по рассмотрению его дела, сообщил РИА Новости зампредседателя епархиального суда,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:22

2024-01-11T13:22

2024-01-11T13:22

религия

москва

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Протоиерей Алексей Уминский не явился на заседание епархиального суда Москвы по рассмотрению его дела, сообщил РИА Новости зампредседателя епархиального суда, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в священнослужении настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского на время рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии совета Московской епархии и освободил его от настоятельства храма. На его место был назначен протоиерей Андрей Ткачев. Указ датирован 3 января. "Решения суда пока нет, он (Алексей Уминский – ред.) на суд не явился", - сказал отец Владислав Цыпин. Он добавил, что, вероятно, заседание будет перенесено, о его дате станет известно позже. Ранее Telegram-канал "Православие и зомби" опубликовал снимок, предположительно, вызова в епархиальный суд, в котором говорится, что Уминского вызывают в связи "с отказом чтения установленной молитвы о Святой Руси за Божественной литургией". В мае 2023 года церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы о Святой Руси.

https://ria.ru/20240108/khristianstvo-1920098098.html

https://ria.ru/20240107/pravoslavie-1920042193.html

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москва, московская духовная академия