https://ria.ru/20240111/romanetskiy-1920678964.html
Умер писатель-фантаст Николай Романецкий
Умер писатель-фантаст Николай Романецкий - РИА Новости, 11.01.2024
Умер писатель-фантаст Николай Романецкий
Писатель-фантаст, лауреат премии братьев Стругацких Николай Романецкий скончался на 71-м году жизни, сообщил союз писателей Петербурга на сайте. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:56
2024-01-11T10:56
2024-01-11T10:56
культура
санкт-петербург
литература
борис стругацкий
аркадий стругацкий
балтийский завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920678270_0:375:1500:1219_1920x0_80_0_0_35d29d2c1e7a2a57a4b356b54e345436.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Писатель-фантаст, лауреат премии братьев Стругацких Николай Романецкий скончался на 71-м году жизни, сообщил союз писателей Петербурга на сайте. "С прискорбием сообщаем, что 10 января 2024 года на 71-м году ушел из жизни наш коллега, писатель-фантаст, лауреат АБС-премии (премии Аркадия и Бориса Стругацких) 2010 года, переводчик, член семинара Бориса Стругацкого, ответственный секретарь АБС-премии, ответственный секретарь литературного журнала фантастики "Полдень ХХI век" Николай Михайлович Романецкий", – говорится в сообщении творческого союза. О дате и месте прощания с Романецким пока не сообщается. Романецкий родился 26 июня 1953 года в Новгородской области, в 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "инженер-металлург". После этого будущий писатель до 1989 года работал на "Балтийском заводе" в должностях инженера-технолога, помощника мастера, мастера, заместителя начальника цеха. Первые попытки писать фантастику он предпринимал еще в студенчестве, вернулся к ним в 1985 году и тогда же стал участником семинара Бориса Стругацкого. По данным из открытых источников, Романецкий писал под несколькими псевдонимами, включая Син Стэнеймор и Николай Романов. Известность ему принес цикл "У мертвых кудесников длинные руки".
https://ria.ru/20231228/utraty-1918711765.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920678270_0:251:1500:1376_1920x0_80_0_0_d219ef84db055120f1bac95f99ec48e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, литература, борис стругацкий, аркадий стругацкий, балтийский завод
Культура, Санкт-Петербург, Литература, Борис Стругацкий, Аркадий Стругацкий, Балтийский завод
Умер писатель-фантаст Николай Романецкий
Писатель-фантаст Николай Романецкий умер в Петербурге на 71-м году жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости.
Писатель-фантаст, лауреат премии братьев Стругацких Николай Романецкий скончался на 71-м году жизни, сообщил союз писателей Петербурга на сайте
.
"С прискорбием сообщаем, что 10 января 2024 года на 71-м году ушел из жизни наш коллега, писатель-фантаст, лауреат АБС-премии (премии Аркадия и Бориса Стругацких) 2010 года, переводчик, член семинара Бориса Стругацкого, ответственный секретарь АБС-премии, ответственный секретарь литературного журнала фантастики "Полдень ХХI век" Николай Михайлович Романецкий", – говорится в сообщении творческого союза.
О дате и месте прощания с Романецким пока не сообщается.
Романецкий родился 26 июня 1953 года в Новгородской области
, в 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "инженер-металлург". После этого будущий писатель до 1989 года работал на "Балтийском заводе
" в должностях инженера-технолога, помощника мастера, мастера, заместителя начальника цеха.
Первые попытки писать фантастику он предпринимал еще в студенчестве, вернулся к ним в 1985 году и тогда же стал участником семинара Бориса Стругацкого. По данным из открытых источников, Романецкий писал под несколькими псевдонимами, включая Син Стэнеймор и Николай Романов. Известность ему принес цикл "У мертвых кудесников длинные руки".
Выбор РИА Новости: утраты 2023 года