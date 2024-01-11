https://ria.ru/20240111/romanetskiy-1920678964.html

Умер писатель-фантаст Николай Романецкий

Умер писатель-фантаст Николай Романецкий - РИА Новости, 11.01.2024

Умер писатель-фантаст Николай Романецкий

Писатель-фантаст, лауреат премии братьев Стругацких Николай Романецкий скончался на 71-м году жизни, сообщил союз писателей Петербурга на сайте. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:56

2024-01-11T10:56

2024-01-11T10:56

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балтийский завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Писатель-фантаст, лауреат премии братьев Стругацких Николай Романецкий скончался на 71-м году жизни, сообщил союз писателей Петербурга на сайте. "С прискорбием сообщаем, что 10 января 2024 года на 71-м году ушел из жизни наш коллега, писатель-фантаст, лауреат АБС-премии (премии Аркадия и Бориса Стругацких) 2010 года, переводчик, член семинара Бориса Стругацкого, ответственный секретарь АБС-премии, ответственный секретарь литературного журнала фантастики "Полдень ХХI век" Николай Михайлович Романецкий", – говорится в сообщении творческого союза. О дате и месте прощания с Романецким пока не сообщается. Романецкий родился 26 июня 1953 года в Новгородской области, в 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "инженер-металлург". После этого будущий писатель до 1989 года работал на "Балтийском заводе" в должностях инженера-технолога, помощника мастера, мастера, заместителя начальника цеха. Первые попытки писать фантастику он предпринимал еще в студенчестве, вернулся к ним в 1985 году и тогда же стал участником семинара Бориса Стругацкого. По данным из открытых источников, Романецкий писал под несколькими псевдонимами, включая Син Стэнеймор и Николай Романов. Известность ему принес цикл "У мертвых кудесников длинные руки".

https://ria.ru/20231228/utraty-1918711765.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, литература, борис стругацкий, аркадий стругацкий, балтийский завод