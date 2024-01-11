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Умер писатель-фантаст Николай Романецкий - РИА Новости, 11.01.2024
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Культура
 
10:56 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/romanetskiy-1920678964.html
Умер писатель-фантаст Николай Романецкий
Умер писатель-фантаст Николай Романецкий - РИА Новости, 11.01.2024
Умер писатель-фантаст Николай Романецкий
Писатель-фантаст, лауреат премии братьев Стругацких Николай Романецкий скончался на 71-м году жизни, сообщил союз писателей Петербурга на сайте. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:56
2024-01-11T10:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Писатель-фантаст, лауреат премии братьев Стругацких Николай Романецкий скончался на 71-м году жизни, сообщил союз писателей Петербурга на сайте. "С прискорбием сообщаем, что 10 января 2024 года на 71-м году ушел из жизни наш коллега, писатель-фантаст, лауреат АБС-премии (премии Аркадия и Бориса Стругацких) 2010 года, переводчик, член семинара Бориса Стругацкого, ответственный секретарь АБС-премии, ответственный секретарь литературного журнала фантастики "Полдень ХХI век" Николай Михайлович Романецкий", – говорится в сообщении творческого союза. О дате и месте прощания с Романецким пока не сообщается. Романецкий родился 26 июня 1953 года в Новгородской области, в 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "инженер-металлург". После этого будущий писатель до 1989 года работал на "Балтийском заводе" в должностях инженера-технолога, помощника мастера, мастера, заместителя начальника цеха. Первые попытки писать фантастику он предпринимал еще в студенчестве, вернулся к ним в 1985 году и тогда же стал участником семинара Бориса Стругацкого. По данным из открытых источников, Романецкий писал под несколькими псевдонимами, включая Син Стэнеймор и Николай Романов. Известность ему принес цикл "У мертвых кудесников длинные руки".
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санкт-петербург, литература, борис стругацкий, аркадий стругацкий, балтийский завод
Культура, Санкт-Петербург, Литература, Борис Стругацкий, Аркадий Стругацкий, Балтийский завод
Умер писатель-фантаст Николай Романецкий

Писатель-фантаст Николай Романецкий умер в Петербурге на 71-м году жизни

CC BY-SA 3.0 / Сергей Бережной / Николай Романецкий
Николай Романецкий - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
CC BY-SA 3.0 / Сергей Бережной /
Николай Романецкий . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Писатель-фантаст, лауреат премии братьев Стругацких Николай Романецкий скончался на 71-м году жизни, сообщил союз писателей Петербурга на сайте.
"С прискорбием сообщаем, что 10 января 2024 года на 71-м году ушел из жизни наш коллега, писатель-фантаст, лауреат АБС-премии (премии Аркадия и Бориса Стругацких) 2010 года, переводчик, член семинара Бориса Стругацкого, ответственный секретарь АБС-премии, ответственный секретарь литературного журнала фантастики "Полдень ХХI век" Николай Михайлович Романецкий", – говорится в сообщении творческого союза.
О дате и месте прощания с Романецким пока не сообщается.
Романецкий родился 26 июня 1953 года в Новгородской области, в 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "инженер-металлург". После этого будущий писатель до 1989 года работал на "Балтийском заводе" в должностях инженера-технолога, помощника мастера, мастера, заместителя начальника цеха.
Первые попытки писать фантастику он предпринимал еще в студенчестве, вернулся к ним в 1985 году и тогда же стал участником семинара Бориса Стругацкого. По данным из открытых источников, Романецкий писал под несколькими псевдонимами, включая Син Стэнеймор и Николай Романов. Известность ему принес цикл "У мертвых кудесников длинные руки".
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