В Ленинградской области поймали преступников, легализовавших мигрантов
СУСК: в Ленобласти задержали преступников, легализовавших более 9 тыс мигрантов
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Преступную группу, которая легализовала более 9 тысяч мигрантов, выявили в Ленинградской области, в группе было пять человек, двое из них - полицейские, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении организатора и членов преступной группы, в состав которой вошли сотрудники правоохранительных органов и коммерческих организаций, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой с использованием служебного положения)", - сообщает пресс-служба.
По версии следствия, организатор группы 1997 г.р. нашел сообщников среди правоохранителей и сотрудников миграционных центров, которые организовывали прием и выдачу иностранным гражданам из республик Центральной и Средней Азии документов, содержащих заведомо ложные сведения, а также подыскивали помещения для их массовой регистрации в Петербурге и области.
"В свою очередь, сотрудники полиции, используя служебное положение, создавали условия для получения патентов на трудоустройство без выезда за пределы РФ для создания видимости законности пребывания мигрантов на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным СК, с января 2020 года по декабрь 2023 года в помещении на территории туристической деревни в Кингисеппском районе Ленинградской области фиктивно поставили на миграционный учет более 9 тысяч иностранцев.
В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что управлением собственной безопасности были выявлены двое участковых уполномоченных Кировского района, причастных к этой схеме.
"Фигуранты в настоящее время допрашиваются по обстоятельствам совершенного преступления, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - заключили в пресс-службе СУ СК.