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В Ленинградской области поймали преступников, легализовавших мигрантов - РИА Новости, 11.01.2024
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18:52 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/poymali-1920798329.html
В Ленинградской области поймали преступников, легализовавших мигрантов
В Ленинградской области поймали преступников, легализовавших мигрантов - РИА Новости, 11.01.2024
В Ленинградской области поймали преступников, легализовавших мигрантов
Преступную группу, которая легализовала более 9 тысяч мигрантов, выявили в Ленинградской области, в группе было пять человек, двое из них - полицейские,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:52
2024-01-11T18:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Преступную группу, которая легализовала более 9 тысяч мигрантов, выявили в Ленинградской области, в группе было пять человек, двое из них - полицейские, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении организатора и членов преступной группы, в состав которой вошли сотрудники правоохранительных органов и коммерческих организаций, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой с использованием служебного положения)", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, организатор группы 1997 г.р. нашел сообщников среди правоохранителей и сотрудников миграционных центров, которые организовывали прием и выдачу иностранным гражданам из республик Центральной и Средней Азии документов, содержащих заведомо ложные сведения, а также подыскивали помещения для их массовой регистрации в Петербурге и области. "В свою очередь, сотрудники полиции, используя служебное положение, создавали условия для получения патентов на трудоустройство без выезда за пределы РФ для создания видимости законности пребывания мигрантов на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данным СК, с января 2020 года по декабрь 2023 года в помещении на территории туристической деревни в Кингисеппском районе Ленинградской области фиктивно поставили на миграционный учет более 9 тысяч иностранцев. В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что управлением собственной безопасности были выявлены двое участковых уполномоченных Кировского района, причастных к этой схеме. "Фигуранты в настоящее время допрашиваются по обстоятельствам совершенного преступления, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - заключили в пресс-службе СУ СК.
https://ria.ru/20240111/mvd-1920683338.html
https://ria.ru/20240111/trudovye_migranty-1920795145.html
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ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области поймали преступников, легализовавших мигрантов

СУСК: в Ленобласти задержали преступников, легализовавших более 9 тыс мигрантов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Преступную группу, которая легализовала более 9 тысяч мигрантов, выявили в Ленинградской области, в группе было пять человек, двое из них - полицейские, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении организатора и членов преступной группы, в состав которой вошли сотрудники правоохранительных органов и коммерческих организаций, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой с использованием служебного положения)", - сообщает пресс-служба.
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По версии следствия, организатор группы 1997 г.р. нашел сообщников среди правоохранителей и сотрудников миграционных центров, которые организовывали прием и выдачу иностранным гражданам из республик Центральной и Средней Азии документов, содержащих заведомо ложные сведения, а также подыскивали помещения для их массовой регистрации в Петербурге и области.
"В свою очередь, сотрудники полиции, используя служебное положение, создавали условия для получения патентов на трудоустройство без выезда за пределы РФ для создания видимости законности пребывания мигрантов на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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По данным СК, с января 2020 года по декабрь 2023 года в помещении на территории туристической деревни в Кингисеппском районе Ленинградской области фиктивно поставили на миграционный учет более 9 тысяч иностранцев.
В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что управлением собственной безопасности были выявлены двое участковых уполномоченных Кировского района, причастных к этой схеме.
"Фигуранты в настоящее время допрашиваются по обстоятельствам совершенного преступления, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - заключили в пресс-службе СУ СК.
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Ленинградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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