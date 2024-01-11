Победителями программы "Классная страна" стали 25 маршрутов для школьников

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Победителями Всероссийской программы "Классная страна" стали 25 образовательных маршрутов для школьников, итоги конкурса подвели на площадке форума-выставки "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. Победителями стали проекты из Дагестана, Новгородской, Тамбовской, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Амурской, Кемеровской, Ульяновской, Тульской областей, Бурятии, Санкт-Петербурга, Карелии, а также Камчатского края и Красноярского края. Награды победителям вручили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Как сообщили в пресс-службе АСИ, региональные команды разработали около 100 маршрутов для путешествий для детей и подростков по пяти тематическим блокам: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни. Экспертный совет отобрал из них 25 лучших, по пять в каждой из номинаций. "Мы видим, что в каждый маршрут вложена душа, частичка энергии региона, которыми хотели поделиться с нами ученики, учителя, представители туристической индустрии. Все 100 маршрутов очень интересные, и я уверена, что они будут востребованы, доступны для семей с детьми из разных регионов", – отметила Светлана Чупшева. По словам Чернышенко, туризм на сегодняшний день - одна из самых динамичных отраслей экономики, которая позволяет лучше узнавать Россию. "Президент России, путешествуя по Арктике и Дальнему Востоку, на каждом совещании говорит о туризме... И именно с вашей помощью мы открываем Россию самим себе, показываем ее иностранным гостям", - подчеркнул зампред правительства. В проекте участвовали порядка пяти тысяч человек из 22 регионов, в команды вошли учителя, школьники и их родители. На протяжении нескольких месяцев они придумывали новые образовательные маршруты. "Любой учитель, любая школа смогут использовать эти материалы для формирования интересной туристической программы, связанной с образовательной деятельностью и конкретным предметом", – добавила гендиректор АСИ. Замминистра просвещения России Александр Бугаев со своей стороны заверил, что ведомство будет поддерживать проекты победителей. "Мы включим их в соответствующие программы и рекомендации для использования", – заявил он.
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Победителями Всероссийской программы "Классная страна" стали 25 образовательных маршрутов для школьников, итоги конкурса подвели на площадке форума-выставки "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе АСИ, региональные команды разработали около 100 маршрутов для путешествий для детей и подростков по пяти тематическим блокам: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни. Экспертный совет отобрал из них 25 лучших, по пять в каждой из номинаций.
"Мы видим, что в каждый маршрут вложена душа, частичка энергии региона, которыми хотели поделиться с нами ученики, учителя, представители туристической индустрии. Все 100 маршрутов очень интересные, и я уверена, что они будут востребованы, доступны для семей с детьми из разных регионов", – отметила Светлана Чупшева.
По словам Чернышенко, туризм на сегодняшний день - одна из самых динамичных отраслей экономики, которая позволяет лучше узнавать Россию.
"Президент России, путешествуя по Арктике и Дальнему Востоку, на каждом совещании говорит о туризме... И именно с вашей помощью мы открываем Россию самим себе, показываем ее иностранным гостям", - подчеркнул зампред правительства.
В проекте участвовали порядка пяти тысяч человек из 22 регионов, в команды вошли учителя, школьники и их родители. На протяжении нескольких месяцев они придумывали новые образовательные маршруты. "Любой учитель, любая школа смогут использовать эти материалы для формирования интересной туристической программы, связанной с образовательной деятельностью и конкретным предметом", – добавила гендиректор АСИ.
Замминистра просвещения России Александр Бугаев со своей стороны заверил, что ведомство будет поддерживать проекты победителей. "Мы включим их в соответствующие программы и рекомендации для использования", – заявил он.
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