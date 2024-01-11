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Победителями программы "Классная страна" стали 25 маршрутов для школьников - РИА Новости, 11.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
20:31 11.01.2024 (обновлено: 20:50 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/pobediteli-1920812790.html
Победителями программы "Классная страна" стали 25 маршрутов для школьников
Победителями программы "Классная страна" стали 25 маршрутов для школьников - РИА Новости, 11.01.2024
Победителями программы "Классная страна" стали 25 маршрутов для школьников
Победителями Всероссийской программы "Классная страна" стали 25 образовательных маршрутов для школьников, итоги конкурса подвели на площадке форума-выставки... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:31
2024-01-11T20:50
выставка-форум "россия"
общество
россия
дмитрий чернышенко
светлана чупшева
александр бугаев
агентство стратегических инициатив (аси)
тульская область
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Победителями Всероссийской программы "Классная страна" стали 25 образовательных маршрутов для школьников, итоги конкурса подвели на площадке форума-выставки "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. Победителями стали проекты из Дагестана, Новгородской, Тамбовской, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Амурской, Кемеровской, Ульяновской, Тульской областей, Бурятии, Санкт-Петербурга, Карелии, а также Камчатского края и Красноярского края. Награды победителям вручили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Как сообщили в пресс-службе АСИ, региональные команды разработали около 100 маршрутов для путешествий для детей и подростков по пяти тематическим блокам: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни. Экспертный совет отобрал из них 25 лучших, по пять в каждой из номинаций. "Мы видим, что в каждый маршрут вложена душа, частичка энергии региона, которыми хотели поделиться с нами ученики, учителя, представители туристической индустрии. Все 100 маршрутов очень интересные, и я уверена, что они будут востребованы, доступны для семей с детьми из разных регионов", – отметила Светлана Чупшева. По словам Чернышенко, туризм на сегодняшний день - одна из самых динамичных отраслей экономики, которая позволяет лучше узнавать Россию. "Президент России, путешествуя по Арктике и Дальнему Востоку, на каждом совещании говорит о туризме... И именно с вашей помощью мы открываем Россию самим себе, показываем ее иностранным гостям", - подчеркнул зампред правительства. В проекте участвовали порядка пяти тысяч человек из 22 регионов, в команды вошли учителя, школьники и их родители. На протяжении нескольких месяцев они придумывали новые образовательные маршруты. "Любой учитель, любая школа смогут использовать эти материалы для формирования интересной туристической программы, связанной с образовательной деятельностью и конкретным предметом", – добавила гендиректор АСИ. Замминистра просвещения России Александр Бугаев со своей стороны заверил, что ведомство будет поддерживать проекты победителей. "Мы включим их в соответствующие программы и рекомендации для использования", – заявил он.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, светлана чупшева, александр бугаев, агентство стратегических инициатив (аси), тульская область, самарское, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Светлана Чупшева, Александр Бугаев, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Тульская область, Самарское, Выставка-форум "Россия"
Победителями программы "Классная страна" стали 25 маршрутов для школьников

Победителями программы "Классная страна" стали 25 образовательных маршрутов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Всероссийский форум АСИ "Классная страна"
Выставка Россия. Всероссийский форум АСИ Классная страна
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Всероссийский форум АСИ "Классная страна"
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Победителями Всероссийской программы "Классная страна" стали 25 образовательных маршрутов для школьников, итоги конкурса подвели на площадке форума-выставки "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
Победителями стали проекты из Дагестана, Новгородской, Тамбовской, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Амурской, Кемеровской, Ульяновской, Тульской областей, Бурятии, Санкт-Петербурга, Карелии, а также Камчатского края и Красноярского края.
Катание на печи и игра в снежки: русская зима на выставке-форуме "Россия"
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Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

Международная выставка-форум Россия

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

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1 из 19
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Для гостей работает 131 экспозиция.

Павильон №19 АТОМ

Для гостей работает 131 экспозиция.

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2 из 19
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На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

Международная выставка-форум Россия

На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

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Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

Международная выставка-форум Россия

Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

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Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

Международная выставка-форум Россия

Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

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В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

Певец Тимур Ведерников на концерте проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ

В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 19
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Восьмого января прошел День Севастополя.

Концерт – презентация Севастополь - город героев на Международной выставке-форуме Россия

Восьмого января прошел День Севастополя.

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8 из 19
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Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

Молодожены из Севастополя Денис и Виктория на Международной выставке-форуме Россия

Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

Международная выставка-форум Россия

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 19
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Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

Заместитель начальника управления федерального государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Антон Шкаплеров

Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

Международная выставка-форум Россия

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

Мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта Елки России

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

Рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова на Международной выставке-форуме Россия

Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

Новогодняя сказка от МГИК на Международной выставке-форуме Россия

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

Международная выставка-форум Россия

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

Международная выставка-форум Россия

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

Международная выставка-форум Россия

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

Международная выставка-форум Россия

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 19

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 19

Для гостей работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 19

На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 19

Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 19

Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 19

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 19

В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 19

Восьмого января прошел День Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 19

Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 19

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 19

Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 19

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 19

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 19

Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 19

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 19

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 19

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 19

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 19

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 19
Награды победителям вручили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
Как сообщили в пресс-службе АСИ, региональные команды разработали около 100 маршрутов для путешествий для детей и подростков по пяти тематическим блокам: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни. Экспертный совет отобрал из них 25 лучших, по пять в каждой из номинаций.
"Мы видим, что в каждый маршрут вложена душа, частичка энергии региона, которыми хотели поделиться с нами ученики, учителя, представители туристической индустрии. Все 100 маршрутов очень интересные, и я уверена, что они будут востребованы, доступны для семей с детьми из разных регионов", – отметила Светлана Чупшева.
По словам Чернышенко, туризм на сегодняшний день - одна из самых динамичных отраслей экономики, которая позволяет лучше узнавать Россию.
"Президент России, путешествуя по Арктике и Дальнему Востоку, на каждом совещании говорит о туризме... И именно с вашей помощью мы открываем Россию самим себе, показываем ее иностранным гостям", - подчеркнул зампред правительства.
В проекте участвовали порядка пяти тысяч человек из 22 регионов, в команды вошли учителя, школьники и их родители. На протяжении нескольких месяцев они придумывали новые образовательные маршруты. "Любой учитель, любая школа смогут использовать эти материалы для формирования интересной туристической программы, связанной с образовательной деятельностью и конкретным предметом", – добавила гендиректор АСИ.
Замминистра просвещения России Александр Бугаев со своей стороны заверил, что ведомство будет поддерживать проекты победителей. "Мы включим их в соответствующие программы и рекомендации для использования", – заявил он.
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Чернышенко назвал Россию одной из стран-лидеров по въездному туризму
Вчера, 17:15
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоСветлана ЧупшеваАлександр БугаевАгентство стратегических инициатив (АСИ)Тульская областьСамарскоеВыставка-форум "Россия"
 
 
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