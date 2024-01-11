https://ria.ru/20240111/otravlenie-1920790625.html

В Минводах массовое отравление собак заинтересовало полицию

В Минводах массовое отравление собак заинтересовало полицию - РИА Новости, 11.01.2024

В Минводах массовое отравление собак заинтересовало полицию

Сотрудники полиции проводят проверку после сообщений о предполагаемом отравлении бездомных собак в Минеральных Водах Ставропольского края, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:19

2024-01-11T18:19

2024-01-11T18:19

происшествия

минеральные воды

ставропольский край

россия

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ПЯТИГОРСК, 11 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после сообщений о предполагаемом отравлении бездомных собак в Минеральных Водах Ставропольского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. Ранее в соцсетях появились видео, на которых запечатлены умирающие бездомные собаки. По словам очевидцев, животных заметили в разных местах города, они лежали посреди дороги и бились в конвульсиях. "Данный факт зарегистрирован в отделе МВД России "Минераловодский". В настоящее время сотрудниками полиции проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказал собеседник агенства. Глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко сообщил в своем Telegram-канале, что "если факты отравления подтвердятся — (правоохранительным органам) установить виновных, привлечь к ответственности". "Муниципалитет при отлове безнадзорных животных действует в четком соответствии с действующим законодательством. В ситуации обязательно разберемся", – добавил Сергиенко.

https://ria.ru/20231126/sobaka-1911884767.html

https://ria.ru/20231105/sobaka-1907523130.html

минеральные воды

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происшествия, минеральные воды, ставропольский край, россия