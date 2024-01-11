https://ria.ru/20240111/kosmos-1920726628.html

Ожидания от космонавтики-2024: пуск "Ангары", спутники и новые рекорды

Ожидания от космонавтики-2024: пуск "Ангары", спутники и новые рекорды - РИА Новости, 11.01.2024

Ожидания от космонавтики-2024: пуск "Ангары", спутники и новые рекорды

Российская космонавтика в наступившем году, как ожидается, пройдёт ряд поворотных точек: в частности, начнутся пуски ракеты "Ангара" с космодрома Восточный, а... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:10

2024-01-11T14:10

2024-01-11T14:10

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Российская космонавтика в наступившем году, как ожидается, пройдёт ряд поворотных точек: в частности, начнутся пуски ракеты "Ангара" с космодрома Восточный, а также будет запущен первый спутник группировки интернета вещей "Марафон". О наиболее ожидаемых в 2024 году событиях в сфере российской космонавтики читайте в материале РИА Новости. Самая тяжёлая на Дальнем Востоке Первый пуск тяжёлой ракеты "Ангара-А5" со стартового комплекса на космодроме Восточный планируется в первом квартале 2024 года. Как сообщил незадолго до нового года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, стартовый комплекс практически готов, а пуск возможен уже в марте. Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" на Восточном строится с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием электрозаправочного макета под названием "Ангара-НЖ" (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту). Ракету для первого пуска отправили в конце декабря прошлого года, а 9 января "Роскосмос" сообщил, что она уже доставлена на космодром. Ранее на Восточный прибыл и разгонный блок "Орион" для комплексных испытаний космодрома и лётных испытаний "Ангары". "Ангара" — это новое поколение российских ракет-носителей модульного типа, разработанное на основе двух универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями: УРМ-1 и УРМ-2. Семейство ракет-носителей "Ангара" в перспективе будет включать в себя носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,8 до 35 тонн. На сегодняшний день состоялись три пуска легкой (первый – в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. С Восточного пока что прошли 14 пусков ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б". Пополнение группировки демонстраторов Ещё одно важное для российской космонавтики событие пройдёт на космодроме в Амурской области в 2024 году. Планируется, что отсюда будет запущен первый спутник – демонстратор технологий группировки интернета вещей "Марафон". Предполагается, что полномасштабная орбитальная группировка "Марафон IoT" будет состоять из 264 аппаратов на орбитах высотой 750 километров в 12 плоскостях с приполярным наклонением. Это позволит предоставлять услуги передачи данных по всей Земле. В сентябре 2023 года "Роскосмос" заключил со спутникостроительной компанией "Решетнёв" контракт на создание первых спутников этой группировки. Специалисты фирмы разработают и изготовят пять опытных аппаратов "Марафон", а затем поэтапно создадут 132 штатных спутника, которые составят половину орбитальной группировки системы. Группировка "Марафон" будет частью многоспутниковой системы "Сфера". Этот проект призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удалённых от центра территориях России, в частности, в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. Первый аппарат группировки, демонстратор технологий "Скиф-Д", был запущен 22 октября 2022 года с космодрома Восточный. По словам гендиректора "Роскомоса" Юрия Борисова, минимальная необходимая спутниковая группировка России к 2030 году должна состоять из 1000-2000 аппаратов. Для этого уже к 2025 году нужно производить по 250 спутников в год, а к 2030 - один аппарат в день. Для сравнения, на июнь 2023 года орбитальная группировка России насчитывала 225 спутников. Ни года без рекорда Российский космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко в 2024 году станет первым в мире землянином, который суммарно проведёт в космосе больше тысячи дней. В свой пятый полёт он отправился вместе с другим российским космонавтом Николаем Чубом и американкой Лорал О"Хара на корабле "Союз МС-24" 15 сентября 2023 года. 15 декабря он уже переместился с третьего на второе место в мире по суммарной длительности космических полетов. 4 февраля он опередит Геннадия Падалку, которому пока ещё принадлежит первенство (провёл в космосе более 878 суток). В начале июня Кононенко станет первым человеком с налётом более 1000 суток в космосе, что сравнимо с продолжительностью двух полётов на Марс и обратно. Космонавт-рекордсмен вернётся на Землю в сентябре вместе с Чубом и американкой Трейси Дайсон. Она прилетит в марте на корабле "Союз МС-25" с российским космонавтом Олегом Новицким и космонавткой из Белоруссии Мариной Василевской. О"Хара, Новицкий и Василевская спустятся на Землю после краткосрочной миссии и оставят свой корабль Кононенко, Чубу и Дайсон. Таким образом, экспедиция О"Хары на МКС продлится 192 дня, а Кононенко и Чуба – 375 дней. После завершения своего пятого полёта Кононенко суммарно проведёт в космосе 1111 дней. Примечательно, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио, в 2023 году тоже установили рекорд, только про продолжительности миссии на МКС. Они провели на станции 371 сутки, превысив таким образом продолжительность экспедиции космонавта Петра Дуброва и астронавта Марка Ванде Хая, летавших более 355 дней. Изначально планировалось, что Прокопьев, Петелин и Рубио проведут на станции полгода, но им пришлось задержаться из-за разгерметизации их корабля "Союз МС-22". Его спустили с орбиты без экипажа, а для возвращения на станции прислали следующий корабль – "Союз МС-23". Возвращение с Луны Практический весь 2024 год в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН будет идти эксперимент по имитации полёта на Луну экипажа из шести человек. Команду в рамках эксперимента SIRIUS-23 заперли в наземном испытательном комплексе Института 14 ноября 2023 года. В состав экипажа вошли пятеро россиян: командир экипажа Юрий Чеботарёв, бортиженер Анжелика Парфёнова, врач Ксения Орлова, а также исследователи Ксения Шишенина и Рустам Зарипов. Ещё один исследователь - представительница Белоруссии Ольга Мастицкая. По сценарию эксперимента экипаж за четверо суток "добрался" до орбиты Луны и "пристыковался" к окололунной орбитальной станции, а через месяц к ним "прибыл" транспортный корабль дооснащения, работа с которым заняла двое суток. Планируется, что участники будут пять раз собираться в группы по четыре человека и в таком составе "высаживаться" на поверхность Луны. Обратный "полёт" к Земле начнётся на 362-е сутки миссии. "Возвращение" займёт четверо суток. Кроме того, в ходе эксперимента для его участников будут смоделированы нештатные ситуации. Ожидается, что в экспериментах в ходе годового исследования будут участвовать представители Индии, Чехии, Турции, Италии, Канады, Малайзии, США и Кореи. Часть экспериментов будет посвящена практической медицине для использования в дальнейшем на Земле, будут проведены 18 экспериментов по психологии и 11 экспериментов по микробиологии. Завершиться эксперимент SIRIUS-23 должен ровно через год после начала. Ранее ИМБП уже провело аналогичные "Сириусы" продолжительностью 17 суток, 4 и 8 месяцев. В них помимо россиян участвовали исследователи из США, Германии и ОАЭ, но НАСА в 2023 году взяло паузу. Мыши на орбите новой станции Кроме того, ИМБП планирует в 2024 году запустить на орбиту биоспутник "Бион-М" №2. Ранее полёт аналогичного аппарата состоялся более 10 лет назад – в 2013 году был запущен "Бион-М" №1. До этого в рамках советской программы "Бион" 11 аппаратов слетали в космос с растениями и животными на борту с 1973 по 1996 годы. "Бион-М" №2 с 75 мышами, а также растениями и микроорганизмами, отправится на высокоширотную орбиту, аналогичную той, на которой впоследствии будет построена новая Российская орбитальная станция (РОС). Цель – изучить радиационное влияние, которому будут подвергаться космонавты на этой траектории полёта вокруг Земли. В частности, учёные собираются проверить, какие микроорганизмы способным пережить вхождение в атмосферу снаружи аппарата, то есть, грубо говоря, могут ли они попасть на планету на метеорите. Кроме того, на "Бионе-М" №2 будет проведёт эксперимент по созданию "кирпичиков" жизни - аминокислот, карбоновых кислот, нуклеиновых оснований и сахаров в открытом космосе. Пуск планируется 31 июля 2023 года, время полёта должно составить около месяца. Более того, задержки с отправкой аппарата крайне нежелательны для учёных, потому что в таком случае возвращение "Биона-М" №2 на Землю может произойти уже осенью, когда в казахстанской степи будет неблагоприятная для слетавших в космос животных погода.

https://ria.ru/20231225/kosmonavtika-1917941961.html

https://ria.ru/20231223/roskosmos-1917652525.html

https://ria.ru/20231206/khabarovsk-1914016432.html

https://ria.ru/20231229/roskosmos-1918930550.html

https://ria.ru/20240102/luna-1918143146.html

https://ria.ru/20231222/orbitalnaya_stantsiya-1917372146.html

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космос - риа наука, земля, луна, россия, олег кононенко, николай чуб, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, институт медико-биологических проблем ран