https://ria.ru/20240111/estoniya-1920776871.html

Российский сенатор призвал президента Эстонии следить за языком

Российский сенатор призвал президента Эстонии следить за языком - РИА Новости, 11.01.2024

Российский сенатор призвал президента Эстонии следить за языком

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал президента Эстонии Алара Кариса, который выступил против ограничений на... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:19

2024-01-11T17:19

2024-01-11T17:19

эстония

сергей цеков

алар карис

в мире

россия

нато

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал президента Эстонии Алара Кариса, который выступил против ограничений на удары Украины по России, следить за языком. Ранее Карис в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что выступает против ограничений на удары ВСУ западным оружием по территории России. "Президенту Эстонии следовало бы следить за своим языком, прежде чем делать столь ничтожные, никчемные и маргинальные заявления в адрес России. Он ничего не представляет в своей стране, да и в мире мало кто о нем вообще что знает, вот Моська и лает... Президент Эстонии договорится до того, что втянет НАТО в войну с Россией, и тогда получит удары по своей территории", - сказал Цеков РИА Новости.

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эстония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эстония, сергей цеков, алар карис, в мире, россия, нато, совет федерации рф