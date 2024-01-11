https://ria.ru/20240111/estoniya-1920776871.html
Российский сенатор призвал президента Эстонии следить за языком
Российский сенатор призвал президента Эстонии следить за языком - РИА Новости, 11.01.2024
Российский сенатор призвал президента Эстонии следить за языком
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал президента Эстонии Алара Кариса, который выступил против ограничений на... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:19
2024-01-11T17:19
2024-01-11T17:19
эстония
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал президента Эстонии Алара Кариса, который выступил против ограничений на удары Украины по России, следить за языком. Ранее Карис в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что выступает против ограничений на удары ВСУ западным оружием по территории России. "Президенту Эстонии следовало бы следить за своим языком, прежде чем делать столь ничтожные, никчемные и маргинальные заявления в адрес России. Он ничего не представляет в своей стране, да и в мире мало кто о нем вообще что знает, вот Моська и лает... Президент Эстонии договорится до того, что втянет НАТО в войну с Россией, и тогда получит удары по своей территории", - сказал Цеков РИА Новости.
https://ria.ru/20231211/pobeda-1915194157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, сергей цеков, алар карис, в мире, россия, нато, совет федерации рф
Эстония, Сергей Цеков, Алар Карис, В мире, Россия, НАТО, Совет Федерации РФ
Российский сенатор призвал президента Эстонии следить за языком
Сенатор Цеков призвал президента Эстонии Кариса следить за языком
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал президента Эстонии Алара Кариса, который выступил против ограничений на удары Украины по России, следить за языком.
Ранее Карис в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским
заявил, что выступает против ограничений на удары ВСУ западным оружием по территории России.
"Президенту Эстонии следовало бы следить за своим языком, прежде чем делать столь ничтожные, никчемные и маргинальные заявления в адрес России. Он ничего не представляет в своей стране, да и в мире мало кто о нем вообще что знает, вот Моська и лает... Президент Эстонии договорится до того, что втянет НАТО в войну с Россией, и тогда получит удары по своей территории", - сказал Цеков РИА Новости.
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