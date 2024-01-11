https://ria.ru/20240111/eksport-1920782848.html

Россия увеличила экспорт сухого молока в пять раз

Россия увеличила экспорт сухого молока в пять раз - РИА Новости, 11.01.2024

Россия увеличила экспорт сухого молока в пять раз

Россия за 11 месяцев 2023 года увеличила экспорт сухого молока в 5,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - более чем до 17 тысяч тонн, сообщается РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:43

2024-01-11T17:43

2024-01-11T17:43

россия

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия за 11 месяцев 2023 года увеличила экспорт сухого молока в 5,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - более чем до 17 тысяч тонн, сообщается в материалах ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "C января по ноябрь 2023 года российский экспорт сухого молока вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 5,4 раза и превысил 17 тысяч тонн. В стоимостном выражении объем экспорта увеличился в 2,9 раза", - говорится в материалах. При этом в оценки экспертов заложены данные по экспорту в страны ЕАЭС за январь-октябрь 2023 года. В структуре экспорта основной объем приходится на сухое обезжиренное молоко: его поставки за 11 месяцев увеличились в 5,9 раза - до 14,9 тысячи тонн, отгрузки сухого цельного молока - в 3,3 раза, до 2,1 тысячи тонн. Ключевыми импортерами российского сухого молока в 2023 году стали страны ближнего зарубежья, среди них - Казахстан, Армения и Грузия: экспорт в Казахстан вырос в 4,9 раза, до 10 тысяч тонн, в Армению – в 13 раз, до 1,9 тысячи тонн. В Грузию за 11 месяцев отправлено 1,4 тысячи тонн сухого молока, тогда как в 2022 году поставок в эту страну не было. Также в число ведущих покупателей вошли Азербайджан (1,2 тысячи тонн, рост в 118 раз), Белоруссия (745 тонн, рост в 3,9 раза) и Китай (656 тонн, плюс 29%). Год ознаменовался и открытием новых направлений: например, в июне начались поставки сухого молока в Саудовскую Аравию, в октябре – на Филиппины, а в ноябре – в Алжир. Рост экспорта молочной продукции обусловлен рядом причин, говорит гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов. Во-первых, для многих компаний экспорт действительно становится важной составляющей стратегии, во-вторых, российская молочная продукция становится конкурентной и на постсоветском пространстве, и на рынках дальнего зарубежья. Кроме того, за последние несколько лет были введены новые меры поддержки, стимулирующие экспортные поставки.

https://ria.ru/20240110/rekord-1920489606.html

https://ria.ru/20231202/zerno-1913302242.html

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россия, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийский экономический союз