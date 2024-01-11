https://ria.ru/20240111/chelyust-1920735586.html

В Кузбассе мужчина шесть лет жил с проглоченной вставной челюстью

В Кузбассе мужчина шесть лет жил с проглоченной вставной челюстью - РИА Новости, 11.01.2024

В Кузбассе мужчина шесть лет жил с проглоченной вставной челюстью

Житель Кемеровской области шесть лет назад проглотил вставную челюсть, которая все эти годы оставалась у него в животе, пока ее наконец не извлекли врачи,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:44

2024-01-11T14:44

2024-01-11T14:44

здоровье - общество

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 11 янв - РИА Новости. Житель Кемеровской области шесть лет назад проглотил вставную челюсть, которая все эти годы оставалась у него в животе, пока ее наконец не извлекли врачи, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов. "Кемеровчанин обратился в больницу с острой болью в животе. На рентгене врачи обнаружили "зубы". Выяснилось, что несколько лет назад дедушка проглотил вставную челюсть. Боли не было - и он не пошел к врачам. Инородный предмет долгое время не доставлял никаких неудобств. Хирурги больницы удалили протез малоинвазивным методом. Пациент уже дома", - написал Беглов. Министр здравоохранения региона уточнил, что вставная челюсть провела в животе пациента шесть лет.

https://ria.ru/20231116/moskva-1909765947.html

кемеровская область

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здоровье - общество, кемеровская область