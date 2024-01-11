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В Кузбассе мужчина шесть лет жил с проглоченной вставной челюстью - РИА Новости, 11.01.2024
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14:44 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/chelyust-1920735586.html
В Кузбассе мужчина шесть лет жил с проглоченной вставной челюстью
В Кузбассе мужчина шесть лет жил с проглоченной вставной челюстью - РИА Новости, 11.01.2024
В Кузбассе мужчина шесть лет жил с проглоченной вставной челюстью
Житель Кемеровской области шесть лет назад проглотил вставную челюсть, которая все эти годы оставалась у него в животе, пока ее наконец не извлекли врачи,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:44
2024-01-11T14:44
здоровье - общество
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 11 янв - РИА Новости. Житель Кемеровской области шесть лет назад проглотил вставную челюсть, которая все эти годы оставалась у него в животе, пока ее наконец не извлекли врачи, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов. "Кемеровчанин обратился в больницу с острой болью в животе. На рентгене врачи обнаружили "зубы". Выяснилось, что несколько лет назад дедушка проглотил вставную челюсть. Боли не было - и он не пошел к врачам. Инородный предмет долгое время не доставлял никаких неудобств. Хирурги больницы удалили протез малоинвазивным методом. Пациент уже дома", - написал Беглов. Министр здравоохранения региона уточнил, что вставная челюсть провела в животе пациента шесть лет.
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здоровье - общество, кемеровская область
Здоровье - Общество, Кемеровская область
В Кузбассе мужчина шесть лет жил с проглоченной вставной челюстью

Беглов: житель Кузбасса проглотил вставную челюсть и 6 лет прожил с ней в животе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПациент в операционном блоке в больнице
Пациент в операционном блоке в больнице - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пациент в операционном блоке в больнице . Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 11 янв - РИА Новости. Житель Кемеровской области шесть лет назад проглотил вставную челюсть, которая все эти годы оставалась у него в животе, пока ее наконец не извлекли врачи, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.
"Кемеровчанин обратился в больницу с острой болью в животе. На рентгене врачи обнаружили "зубы". Выяснилось, что несколько лет назад дедушка проглотил вставную челюсть. Боли не было - и он не пошел к врачам. Инородный предмет долгое время не доставлял никаких неудобств. Хирурги больницы удалили протез малоинвазивным методом. Пациент уже дома", - написал Беглов.
Министр здравоохранения региона уточнил, что вставная челюсть провела в животе пациента шесть лет.
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