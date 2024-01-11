https://ria.ru/20240111/bezopasnost-1920670145.html

Выбор РИА Новости: главные ожидания 2024 года в военной сфере

Выбор РИА Новости: главные ожидания 2024 года в военной сфере - РИА Новости, 11.01.2024

Выбор РИА Новости: главные ожидания 2024 года в военной сфере

В 2024 году Вооруженные силы РФ продолжат специальную военную операцию, общая численность войск будет наращиваться, также увеличится количество контрактников,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:18

2024-01-11T10:18

2024-01-11T10:18

безопасность

россия

нато

вооруженные силы украины

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

новый год

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В 2024 году Вооруженные силы РФ продолжат специальную военную операцию, общая численность войск будет наращиваться, также увеличится количество контрактников, продолжится формирование новых военных округов, на вооружение поступят новые межконтинентальные баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики, оборонно-промышленный комплекс продолжит испытание и разработку новейших образцов вооружения. Об этих и других планах в военной сфере читайте в материале профильной редакции РИА Новости. СВО с инициативой Как заявил на расширенной коллегии Минобороны РФ в декабре министр обороны России Сергей Шойгу, в 2024 году в числе приоритетных задач Вооруженных сил РФ остается продолжение специальной военной операции до полного выполнения задач, определенных президентом России. В январе Шойгу отмечал, что, несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев. "С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт", - сказал министр. Шойгу также заявил, что группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ - за прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения, а российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Развитие армии С 1 декабря 2023 года в Минобороны РФ приступили к выполнению поручения главы государства по наращиванию Вооруженных сил до 1 миллиона 320 тысяч человек. Кроме того, в связи со вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов. Довести численность военнослужащих по контракту в войсках с учетом комплектования новых формирований к концу года планируется до 745 тысячи человек. В новом году в ВС РФ планируется вести оперативную и боевую подготовку с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на восток. При этом основные усилия в боевой учебе будут сосредоточены на качественной подготовке вновь сформированных подразделений, а также слаживании соединений и воинских частей. В РВСН завершатся работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат". В состав авиационных стратегических сил будут приняты два стратегических ракетоносца Ту-160М. Планируется нарастить объемы производства для ВС РФ высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон", а поставки ракет и боеприпасов - увеличить в 1,8 раза. Военно-морской флот планирует принять в свой боевой состав атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также три подлодки и 11 надводных кораблей. В этом году должен завершиться ремонт с модернизацией единственного в ВМФ РФ российского авианосца "Адмирал Кузнецов". Также вернется в строй после глубокой модернизации атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который также будет нести ракеты "Циркон". Кроме того, завершится пополнение Тихоокеанского флота серией из шести дизель-электрических субмарин проекта 636.3. В течение года планируется начать серийное производство надводных беспилотников типа "Одуванчик", которые могут нести на борту полезную нагрузку до 600 килограммов. Первая опытная партия из 10 единиц уже находится на испытаниях в зоне СВО. Новые образцы вооружений Российский оборонно-промышленный комплекс сегодня нацелен на наращивание объёмов производства техники для нужд фронта и под увеличение штатной численности ВС РФ. В то же время специалисты отечественной оборонки ведут ряд перспективных разработок, которые в наступившим году планируется испытать в том числе в реальных боевых условиях. Так, в зоне СВО должны опробовать роботизированную БМП-3 с боевым модулем "Синица". Машина может действовать без экипажа — ею управляет оператор дистанционно с мобильного пункта, но для новой БМП достаточно и электронного планшета. Как рассказывал в интервью РИА Новости гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, этот перспективный образец в будущем позволит исключить риск поражения экипажа на самых опасных направлениях боевых действий. Также на фронте ждут гаубицу "Коалиция-СВ", которая должна обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности. Первая опытно-промышленная партия "Коалиций" была поставлена российской армии в декабре. Помимо этого, в самом начале года российские военнослужащие должны получить первую партию обновленных с учётом опыта СВО автоматов Калашникова АК-12. По словам президента концерна "Калашников" Алана Лушникова, автомат был серьёзно доработан – в частности, на нём был убран режим ведения огня очередью с отсечкой по два выстрела и установлен двухсторонний флажок-переводчик предохранителя. Также российская армия должна получить новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Возрождение", которая будет сочетать в себе возможности уже применяемого на СВО комплекса дистанционного минирования "Земледелие" и артиллерийской системы. Ожидается, что "Возрождение", серийное производство которого начнется в первом полугодии, сможет вести огонь снарядами "Урагана" и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2 в калибре от 140 до 220 миллиметров. В интересах ВДВ продолжится работа над самоходной 120 мм артустановкой "Лотос". Как сообщал РИА Новости информированный источник, госиспытания десантируемой самоходки должны начаться весной. Орудие обладает увеличенным боекомплектом (в два раза по сравнению с САО прошлого поколения "Нона"), дальность стрельбы составляет 13 километров (как артиллерийскими снарядами, так и минами). ВКС РФ будут усилены новой партией истребителей пятого поколения Су-57, поставки которых увеличиваются каждый год почти в двое. Новые машины находились в цехе окончательной сборке уже в декабре. Пока эти самолёты поступают на вооружение с так называемым двигателем "первого этапа", однако, как заявлял Чемезов, финальная стадия испытаний штатной установки уже близко. Важнейшую роль на фронте играет применение беспилотников – их производство будет также наращиваться. Помимо малоразмерных дронов и коптеров в России не прекращается работа над БПЛА тяжелого класса, в том числе ударных машин "Охотник", для операторов которых уже создается обучающая программа. Как заявлял главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, "Охотники", в частности, поступят на вооружение морской авиации.

https://ria.ru/20231227/voenka-1918392790.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20231230/topol-1918227320.html

https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

https://ria.ru/20231206/uzhas-1914054658.html

https://ria.ru/20231010/burevestnik-1901777161.html

https://ria.ru/20230730/flot-1886948645.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, нато, вооруженные силы украины, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), новый год