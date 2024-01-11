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Солист "Щенков", выступавший в одном носке, не смог обжаловать арест
Солист "Щенков", выступавший в одном носке, не смог обжаловать арест - РИА Новости, 11.01.2024
Солист "Щенков", выступавший в одном носке, не смог обжаловать арест
Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящая фамилия - Моисеев), который получил 10 суток административного ареста после концерта, где он выступал в одном... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:21
2024-01-11T17:21
2024-01-11T17:25
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящая фамилия - Моисеев), который получил 10 суток административного ареста после концерта, где он выступал в одном носке, не смог обжаловать решение, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Постановление районного суда оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения", - сообщает пресс-служба. Ранее Калининский районный суд вынес решение об аресте на 10 суток музыканта в рамках статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Протокол на Моисеева был составлен после выступления в клубе MOD, где он появился в одном носке, которым были прикрыты его гениталии, в какой-то момент единственный предмет одежды спал, но это солиста не смутило. Как сообщается на странице группы "Щенки" в соцсети "ВКонтакте", родина группы — город Кингисепп (Ленинградская область), она была создана в 2014 году.
https://ria.ru/20240109/schenki-1920248234.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Шоубиз
Солист "Щенков", выступавший в одном носке, не смог обжаловать арест
Солист "Щенков" Тесли, выступавший в одном носке, не смог обжаловать арест