https://ria.ru/20240110/vystavka-forum-1920464604.html

Выставка-форум "Уникальная Россия" откроется в Москве 18 января

Выставка-форум "Уникальная Россия" откроется в Москве 18 января - РИА Новости, 10.01.2024

Выставка-форум "Уникальная Россия" откроется в Москве 18 января

На территории Гостиного двора в Москве с 18 января по 4 февраля пройдет IV художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия", сообщают организаторы. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:59

2024-01-10T10:59

2024-01-10T10:59

москва

выставка-форум "уникальная россия"

министерство финансов рф (минфин россии)

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. На территории Гостиного двора в Москве с 18 января по 4 февраля пройдет IV художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия", сообщают организаторы. На выставке будет продемонстрировано все разнообразие декоративно-прикладного, ювелирного искусства и народных художественных промыслов России. Также там будут представлены живопись, историко-музейная экспозиция, православное искусство, скульптура, архитектура, антиквариат. В рамках мероприятия запланированы деловая, культурная и конкурсная программы, модные показы и презентации. Цель выставки - показать Россию как страну уникальных возможностей, которая бережно хранит и развивает традиции многонационального народа, многообразие культуры и народного искусства, самобытность каждого региона. На "Уникальной России" посетители смогут полюбоваться авторской керамикой и фарфором, лаковой миниатюрой, эмальерным искусством; художественной обработкой стекла, металла, камня; виртуозной резьбой по кости и дереву; кружевоплетением и вышивкой; художественной обработкой пуха; эксклюзивными ювелирными изделиями; предметами интерьера и декора; дизайнерской, этнической одеждой и аксессуарами. Наиболее понравившиеся произведения искусства при желании можно будет приобрести. Предметное внимание будет уделено отдельным регионам России. Коллективные стенды готовят Татарстан, Крым, Приморский край, Бурятия, Тыва, Волгоградская, Калужская, Смоленская области, Чукотский автономный округ. Будет представлено 78 регионов РФ. К примеру, гости выставки познакомятся с эксклюзивной коллекцией аутентичной реконструированной одежды народов Поволжья. Посетители увидят воссозданные на основе музейных образцов и научно-экспедиционных исследований традиционные костюмные комплексы русских, татар (включая кряшен и мишар), башкир, марийцев, мордвы, чувашей и удмуртов. Ожидается, что центром притяжения станет экспозиция шедевров, представленных талантливыми мастерами на всероссийские конкурсы "Золотые руки России" и "Уникальные мастера России", которые также пройдут в рамках выставки. Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства представит на выставке экспозицию в честь 250-летия министра финансов России Егора Канкрина. Он являлся инициатором выставочного движения России. Гости выставки смогут увидеть экспонаты "Гознака", книжного фонда Минфина, Торжокских золотошвейных мастерских. На информационно-цифровой панели будет показано юбилейное издание "Минфин России у истоков российского выставочного движения", рассказывающее об истории дореволюционных и мировых выставок с участием российских экспонентов. В рамках культурной программы состоится фестиваль этномоды "Этноподиум". В этом проекте примут участие известные дизайнеры современной этнической моды из разных регионов России (Иркутская, Красноярская области, Бурятия, Тыва, Чувашия, Татарстан, Башкортостан и др.) и стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также модельные агентства из Москвы, Коломны, Красноярска, Пензы и других городов нашей страны. В материале отмечается, что в рамках празднования Международного дня ювелира состоится Церемония награждения выдающихся деятелей ювелирной отрасли. На самой выставке будут представлены шедевры ювелирного искусства от прославленных мастеров, ранее не экспонировавшиеся. Организатор выставки - Ассоциация "Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции". Выставка-форум проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Информационную и организационную поддержку оказывают министерство промышленности и торговли РФ, министерство финансов РФ, министерство иностранных дел РФ, Федеральное агентство по делам национальностей России.

https://ria.ru/20240109/vystavka-1920352029.html

https://ria.ru/20240109/buryatiya-1920294448.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, выставка-форум "уникальная россия", министерство финансов рф (минфин россии), президентский фонд культурных инициатив