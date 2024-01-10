Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал обсудить с Мурашко перинатальные центры на Чукотке - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/putin-1920503676.html
Путин пообещал обсудить с Мурашко перинатальные центры на Чукотке
Путин пообещал обсудить с Мурашко перинатальные центры на Чукотке - РИА Новости, 10.01.2024
Путин пообещал обсудить с Мурашко перинатальные центры на Чукотке
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минздрава Михаилом Мурашко перинатальные центры на Чукотке или создание межсубъектового медцентра в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:29
2024-01-10T13:29
здоровье - общество
чукотка
россия
михаил мурашко
владимир путин
чукотский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838703440_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14f9121a9a49c6fa499e3023ce83d226.jpg
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минздрава Михаилом Мурашко перинатальные центры на Чукотке или создание межсубъектового медцентра в Дальневосточном федеральном округе. Одна из участниц встречи с главой государства, врач акушер-гинеколог Чукотской окружной больницы Мария Аросова сообщила президенту, что на территории Чукотского автономного округа нет перинатального центра, в связи с чем попросила "прикрепить Чукотку за ближайшим перинатальным центром" таких городов как, например, Владивосток или Хабаровск, или создать в Дальневосточном федеральном округе межсубъектовые медицинские центры. "Я с Мурашко поговорю обязательно, с министром, вчера у него был день рождения, поздравим с днем рождения. Наверное, и то, и другое можно сделать, но прежде всего нужно подумать о том, что сделать здесь, на месте", - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря. Глава государства добавил, что это вопрос административного характера, который точно будет решен. "Нужно посмотреть на дооборудование ваших медицинских учреждений по этому профилю", - отметил президент. Он также подчеркнул, что знает о запросе на дополнительное оборудование медучреждений есть, в связи с чем пообещал решить вопрос с выделением 47 миллионов на дооборудование и "добавить оборудование".
https://ria.ru/20240110/dopvyplaty-1920501537.html
https://ria.ru/20231215/vrach_s_bolshoy_bukvy-1915586537.html
чукотка
россия
чукотский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838703440_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60b1dc998b81df1dfce4f48fe7d702ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, чукотка, россия, михаил мурашко, владимир путин, чукотский автономный округ
Здоровье - Общество, Чукотка, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Чукотский автономный округ
Путин пообещал обсудить с Мурашко перинатальные центры на Чукотке

Путин пообещал обсудить с Мурашко перинатальные и медицинские центры в ДВФО

© РИА Новости / Павел БедняковПеринатальный центр
Перинатальный центр - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перинатальный центр. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минздрава Михаилом Мурашко перинатальные центры на Чукотке или создание межсубъектового медцентра в Дальневосточном федеральном округе.
Одна из участниц встречи с главой государства, врач акушер-гинеколог Чукотской окружной больницы Мария Аросова сообщила президенту, что на территории Чукотского автономного округа нет перинатального центра, в связи с чем попросила "прикрепить Чукотку за ближайшим перинатальным центром" таких городов как, например, Владивосток или Хабаровск, или создать в Дальневосточном федеральном округе межсубъектовые медицинские центры.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Путин призвал распространять допвыплаты в регионах с низкой рождаемостью
Вчера, 13:20
"Я с Мурашко поговорю обязательно, с министром, вчера у него был день рождения, поздравим с днем рождения. Наверное, и то, и другое можно сделать, но прежде всего нужно подумать о том, что сделать здесь, на месте", - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.
Глава государства добавил, что это вопрос административного характера, который точно будет решен.
"Нужно посмотреть на дооборудование ваших медицинских учреждений по этому профилю", - отметил президент.
Он также подчеркнул, что знает о запросе на дополнительное оборудование медучреждений есть, в связи с чем пообещал решить вопрос с выделением 47 миллионов на дооборудование и "добавить оборудование".
В России вручили главную награду премии Врач с большой буквы - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В России вручили главную награду премии "Врач с большой буквы"
15 декабря 2023, 13:10
 
Здоровье - ОбществоЧукоткаРоссияМихаил МурашкоВладимир ПутинЧукотский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала