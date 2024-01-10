https://ria.ru/20240110/putin-1920503676.html

Путин пообещал обсудить с Мурашко перинатальные центры на Чукотке

Путин пообещал обсудить с Мурашко перинатальные центры на Чукотке - РИА Новости, 10.01.2024

Путин пообещал обсудить с Мурашко перинатальные центры на Чукотке

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минздрава Михаилом Мурашко перинатальные центры на Чукотке или создание межсубъектового медцентра в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:29

2024-01-10T13:29

2024-01-10T13:29

здоровье - общество

чукотка

россия

михаил мурашко

владимир путин

чукотский автономный округ

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минздрава Михаилом Мурашко перинатальные центры на Чукотке или создание межсубъектового медцентра в Дальневосточном федеральном округе. Одна из участниц встречи с главой государства, врач акушер-гинеколог Чукотской окружной больницы Мария Аросова сообщила президенту, что на территории Чукотского автономного округа нет перинатального центра, в связи с чем попросила "прикрепить Чукотку за ближайшим перинатальным центром" таких городов как, например, Владивосток или Хабаровск, или создать в Дальневосточном федеральном округе межсубъектовые медицинские центры. "Я с Мурашко поговорю обязательно, с министром, вчера у него был день рождения, поздравим с днем рождения. Наверное, и то, и другое можно сделать, но прежде всего нужно подумать о том, что сделать здесь, на месте", - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря. Глава государства добавил, что это вопрос административного характера, который точно будет решен. "Нужно посмотреть на дооборудование ваших медицинских учреждений по этому профилю", - отметил президент. Он также подчеркнул, что знает о запросе на дополнительное оборудование медучреждений есть, в связи с чем пообещал решить вопрос с выделением 47 миллионов на дооборудование и "добавить оборудование".

https://ria.ru/20240110/dopvyplaty-1920501537.html

https://ria.ru/20231215/vrach_s_bolshoy_bukvy-1915586537.html

чукотка

россия

чукотский автономный округ

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здоровье - общество, чукотка, россия, михаил мурашко, владимир путин, чукотский автономный округ