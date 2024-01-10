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ВМФ увеличит численность личного состава морской пехоты - РИА Новости, 10.01.2024
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11:26 10.01.2024 (обновлено: 15:11 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/morpekhi-1920471270.html
ВМФ увеличит численность личного состава морской пехоты
ВМФ увеличит численность личного состава морской пехоты - РИА Новости, 10.01.2024
ВМФ увеличит численность личного состава морской пехоты
В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты, сообщил главком ВМФ Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда". РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:26
2024-01-10T15:11
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты, сообщил главком ВМФ Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда"."В среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду", — сказал адмирал.Он уточнил, что такое решение принято для наращивания боевых возможностей этого отдельного рода сил ВМФ.О планах сформировать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках на базе существующих бригад в декабре на расширенной коллегии Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.Кроме того, Евменов в интервью рассказал, что морская авиация ВМФ получит ударные беспилотники "Иноходец" и "Охотник". Главком добавил, что боевые возможности противолодочной и морской разведывательной авиации планируется нарастить за счет модернизации существующего парка самолетов, а также создания перспективных противолодочных авиационных комплексов.
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безопасность, россия, николай евменов, вмф рф
Безопасность, Россия, Николай Евменов, ВМФ РФ
ВМФ увеличит численность личного состава морской пехоты

Главком ВМФ Евменов сообщил о создании пяти дивизий и бригады морской пехоты

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Тихоокеанского флота во время выполнения учебно-тренировочных парашютных прыжков
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота во время выполнения учебно-тренировочных парашютных прыжков - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота во время выполнения учебно-тренировочных парашютных прыжков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты, сообщил главком ВМФ Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда".
«
"В среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду", — сказал адмирал.
Он уточнил, что такое решение принято для наращивания боевых возможностей этого отдельного рода сил ВМФ.
О планах сформировать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках на базе существующих бригад в декабре на расширенной коллегии Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.
Кроме того, Евменов в интервью рассказал, что морская авиация ВМФ получит ударные беспилотники "Иноходец" и "Охотник". Главком добавил, что боевые возможности противолодочной и морской разведывательной авиации планируется нарастить за счет модернизации существующего парка самолетов, а также создания перспективных противолодочных авиационных комплексов.
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