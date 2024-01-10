https://ria.ru/20240110/morpekhi-1920471270.html

ВМФ увеличит численность личного состава морской пехоты

ВМФ увеличит численность личного состава морской пехоты - РИА Новости, 10.01.2024

ВМФ увеличит численность личного состава морской пехоты

В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты, сообщил главком ВМФ Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда". РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:26

2024-01-10T11:26

2024-01-10T15:11

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты, сообщил главком ВМФ Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда"."В среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду", — сказал адмирал.Он уточнил, что такое решение принято для наращивания боевых возможностей этого отдельного рода сил ВМФ.О планах сформировать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках на базе существующих бригад в декабре на расширенной коллегии Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.Кроме того, Евменов в интервью рассказал, что морская авиация ВМФ получит ударные беспилотники "Иноходец" и "Охотник". Главком добавил, что боевые возможности противолодочной и морской разведывательной авиации планируется нарастить за счет модернизации существующего парка самолетов, а также создания перспективных противолодочных авиационных комплексов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, николай евменов, вмф рф