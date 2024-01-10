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СК подключился к расследованию поджога двери журналиста Sputnik
СК подключился к расследованию поджога двери журналиста Sputnik - РИА Новости, 10.01.2024
СК подключился к расследованию поджога двери журналиста Sputnik
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по линии Следственного комитета после поджога двери квартиры ведущего радио Sputnik... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:23
2024-01-10T14:23
2024-01-10T14:39
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по линии Следственного комитета после поджога двери квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Петербурге, сообщили в СК РФ.Один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков ранее рассказал РИА Новости, что кто-то, возможно, связанный с Украиной, поджег дверь в его петербургскую квартиру.По линии МВД заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, задержаны трое подозреваемых. По данным полиции, они признались, что получили задание от некоего человека за 1000 долларов.Впоследствии зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин попросил СК РФ взять на особый контроль дело. По мнению депутата, действия фигурантов должны быть квалифицированы по более тяжким статьям УК РФ, а также по статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)."️Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя ГСУСК по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240109/mvd-1920283453.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
СК подключился к расследованию поджога двери журналиста Sputnik
Бастрыкин поручил возбудить дело после поджога двери квартиры ведущего Sputnik