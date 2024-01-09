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Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС России
Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС России - РИА Новости, 09.01.2024
Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС России
Поддержание на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады - это одна из ключевых задач, стоящих перед Вооруженными силами РФ, заявил министр... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:51
2024-01-09T12:51
2024-01-09T12:51
безопасность
россия
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Поддержание на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады - это одна из ключевых задач, стоящих перед Вооруженными силами РФ, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин поставил перед министерством обороны "ряд первоочередных и системных задач", напомнил Шойгу, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. "Одна из ключевых - поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире", - сказал Шойгу.
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безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС России
Шойгу назвал поддержание боеготовности ядерной триады ключевой задачей ВС РФ