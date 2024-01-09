https://ria.ru/20240109/zadacha-1920284740.html

Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС России

Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС России - РИА Новости, 09.01.2024

Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС России

Поддержание на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады - это одна из ключевых задач, стоящих перед Вооруженными силами РФ, заявил министр... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:51

2024-01-09T12:51

2024-01-09T12:51

безопасность

россия

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Поддержание на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады - это одна из ключевых задач, стоящих перед Вооруженными силами РФ, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин поставил перед министерством обороны "ряд первоочередных и системных задач", напомнил Шойгу, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. "Одна из ключевых - поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

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2024

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безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы рф