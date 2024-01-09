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Мерьем Узерли устроила семейный праздник в стиле мультика "Маша и Медведь" - РИА Новости, 09.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:29 09.01.2024 (обновлено: 13:39 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/uzerli-1920289072.html
Мерьем Узерли устроила семейный праздник в стиле мультика "Маша и Медведь"
Мерьем Узерли устроила семейный праздник в стиле мультика "Маша и Медведь" - РИА Новости, 09.01.2024
Мерьем Узерли устроила семейный праздник в стиле мультика "Маша и Медведь"
Турецкая актриса Мерьем Узерли устроила по случаю трехлетия младшей дочери Лили праздник в стиле российского мультсериала "Маша и медведь", о чем рассказала на... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:29
2024-01-09T13:39
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Турецкая актриса Мерьем Узерли устроила по случаю трехлетия младшей дочери Лили праздник в стиле российского мультсериала "Маша и медведь", о чем рассказала на своей странице в Instagram*.&quot;С днем рождения, моя любовь! Мы все тебя очень любим!&quot; — подписала снимки Узерли.Звезда исторического сериала "Великолепный век" и ее дочь нарядились в костюмы главной героини Маши. Они надели белые блузки, а поверх малиновые сарафаны и косынку на голову в тон. Помещение тоже стилизовали под сериал. Мерьем Узерли украсила комнату гирляндами и воздушными шарами с изображениями Маши и Медведя. Праздничный торт и десерты тоже декорировали фигурками персонажей из мультфильма. В комментариях пользователи оставили сотни положительных комментариев о празднике актрисы. "Мерьем, очень рады, что ваша малышка любит русский мультик", "Они такие милые", "Как здорово, "Маша и Медведь", "С днем рождения, Лили", — написали поклонники. Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" выходит с 2009 года. Шоу переведено на 42 языка и известно во многих странах. В августе 2021 года "Маша и Медведь" стал самым популярным детским мультсериалом в мире.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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мерьем узерли, знаменитости, новости шоу-бизнеса, стиль жизни, россия, турция
Шоубиз, Мерьем Узерли, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Стиль жизни, Россия, Турция
Мерьем Узерли устроила семейный праздник в стиле мультика "Маша и Медведь"

Мерьем Узерли отметила трехлетие дочери в стиле мультсериала "Маша и медведь"

© Фото : @meryemuzerlimeryemМерьем Узерли, отпраздновавшая 3-летие дочери в стиле мультфильма "Маша и медведь"
Мерьем Узерли, отпраздновавшая 3-летие дочери в стиле мультфильма Маша и медведь - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : @meryemuzerlimeryem
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Турецкая актриса Мерьем Узерли устроила по случаю трехлетия младшей дочери Лили праздник в стиле российского мультсериала "Маша и медведь", о чем рассказала на своей странице в Instagram*.
«

"С днем рождения, моя любовь! Мы все тебя очень любим!" — подписала снимки Узерли.

Звезда исторического сериала "Великолепный век" и ее дочь нарядились в костюмы главной героини Маши. Они надели белые блузки, а поверх малиновые сарафаны и косынку на голову в тон.
© Фото : @meryemuzerlimeryemМерьем Узерли, отпраздновавшая 3-летие дочери в стиле мультфильма "Маша и медведь"
Мерьем Узерли, отпраздновавшая 3-летие дочери в стиле мультфильма Маша и медведь - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : @meryemuzerlimeryem
Мерьем Узерли, отпраздновавшая 3-летие дочери в стиле мультфильма "Маша и медведь"
Помещение тоже стилизовали под сериал. Мерьем Узерли украсила комнату гирляндами и воздушными шарами с изображениями Маши и Медведя. Праздничный торт и десерты тоже декорировали фигурками персонажей из мультфильма.
В комментариях пользователи оставили сотни положительных комментариев о празднике актрисы.
«
"Мерьем, очень рады, что ваша малышка любит русский мультик", "Они такие милые", "Как здорово, "Маша и Медведь", "С днем рождения, Лили", — написали поклонники.
Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" выходит с 2009 года.
Шоу переведено на 42 языка и известно во многих странах. В августе 2021 года "Маша и Медведь" стал самым популярным детским мультсериалом в мире.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизМерьем УзерлиЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаСтиль жизниРоссияТурция
 
 
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