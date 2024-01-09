https://ria.ru/20240109/uzerli-1920289072.html

Мерьем Узерли устроила семейный праздник в стиле мультика "Маша и Медведь"

Мерьем Узерли устроила семейный праздник в стиле мультика "Маша и Медведь" - РИА Новости, 09.01.2024

Мерьем Узерли устроила семейный праздник в стиле мультика "Маша и Медведь"

Турецкая актриса Мерьем Узерли устроила по случаю трехлетия младшей дочери Лили праздник в стиле российского мультсериала "Маша и медведь", о чем рассказала на... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:29

2024-01-09T13:29

2024-01-09T13:39

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Турецкая актриса Мерьем Узерли устроила по случаю трехлетия младшей дочери Лили праздник в стиле российского мультсериала "Маша и медведь", о чем рассказала на своей странице в Instagram*."С днем рождения, моя любовь! Мы все тебя очень любим!" — подписала снимки Узерли.Звезда исторического сериала "Великолепный век" и ее дочь нарядились в костюмы главной героини Маши. Они надели белые блузки, а поверх малиновые сарафаны и косынку на голову в тон. Помещение тоже стилизовали под сериал. Мерьем Узерли украсила комнату гирляндами и воздушными шарами с изображениями Маши и Медведя. Праздничный торт и десерты тоже декорировали фигурками персонажей из мультфильма. В комментариях пользователи оставили сотни положительных комментариев о празднике актрисы. "Мерьем, очень рады, что ваша малышка любит русский мультик", "Они такие милые", "Как здорово, "Маша и Медведь", "С днем рождения, Лили", — написали поклонники. Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" выходит с 2009 года. Шоу переведено на 42 языка и известно во многих странах. В августе 2021 года "Маша и Медведь" стал самым популярным детским мультсериалом в мире.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мерьем узерли, знаменитости, новости шоу-бизнеса, стиль жизни, россия, турция