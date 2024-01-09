https://ria.ru/20240109/uzerli-1920289072.html
Мерьем Узерли устроила семейный праздник в стиле мультика "Маша и Медведь"
Мерьем Узерли устроила семейный праздник в стиле мультика "Маша и Медведь" - РИА Новости, 09.01.2024
Мерьем Узерли устроила семейный праздник в стиле мультика "Маша и Медведь"
Турецкая актриса Мерьем Узерли устроила по случаю трехлетия младшей дочери Лили праздник в стиле российского мультсериала "Маша и медведь", о чем рассказала на... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:29
2024-01-09T13:29
2024-01-09T13:39
шоубиз
мерьем узерли
знаменитости
новости шоу-бизнеса
стиль жизни
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270904_0:314:1080:922_1920x0_80_0_0_f28992d2ecbd10097eddb057fd41ee5f.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Турецкая актриса Мерьем Узерли устроила по случаю трехлетия младшей дочери Лили праздник в стиле российского мультсериала "Маша и медведь", о чем рассказала на своей странице в Instagram*."С днем рождения, моя любовь! Мы все тебя очень любим!" — подписала снимки Узерли.Звезда исторического сериала "Великолепный век" и ее дочь нарядились в костюмы главной героини Маши. Они надели белые блузки, а поверх малиновые сарафаны и косынку на голову в тон. Помещение тоже стилизовали под сериал. Мерьем Узерли украсила комнату гирляндами и воздушными шарами с изображениями Маши и Медведя. Праздничный торт и десерты тоже декорировали фигурками персонажей из мультфильма. В комментариях пользователи оставили сотни положительных комментариев о празднике актрисы. "Мерьем, очень рады, что ваша малышка любит русский мультик", "Они такие милые", "Как здорово, "Маша и Медведь", "С днем рождения, Лили", — написали поклонники. Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" выходит с 2009 года. Шоу переведено на 42 языка и известно во многих странах. В августе 2021 года "Маша и Медведь" стал самым популярным детским мультсериалом в мире.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240106/kardashyan-1919964158.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270904_0:289:1080:1099_1920x0_80_0_0_dfdae5e0becd5598078631a554c42cb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мерьем узерли, знаменитости, новости шоу-бизнеса, стиль жизни, россия, турция
Шоубиз, Мерьем Узерли, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Стиль жизни, Россия, Турция
Мерьем Узерли устроила семейный праздник в стиле мультика "Маша и Медведь"
Мерьем Узерли отметила трехлетие дочери в стиле мультсериала "Маша и медведь"
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Турецкая актриса Мерьем Узерли устроила по случаю трехлетия младшей дочери Лили праздник в стиле российского мультсериала "Маша и медведь", о чем рассказала на своей странице в Instagram*.
«
"С днем рождения, моя любовь! Мы все тебя очень любим!" — подписала снимки Узерли.
Звезда исторического сериала "Великолепный век" и ее дочь нарядились в костюмы главной героини Маши. Они надели белые блузки, а поверх малиновые сарафаны и косынку на голову в тон.
Помещение тоже стилизовали под сериал. Мерьем Узерли украсила комнату гирляндами и воздушными шарами с изображениями Маши и Медведя. Праздничный торт и десерты тоже декорировали фигурками персонажей из мультфильма.
В комментариях пользователи оставили сотни положительных комментариев о празднике актрисы.
«
"Мерьем, очень рады, что ваша малышка любит русский мультик", "Они такие милые", "Как здорово, "Маша и Медведь", "С днем рождения, Лили", — написали поклонники.
Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" выходит с 2009 года.
Шоу переведено на 42 языка и известно во многих странах. В августе 2021 года "Маша и Медведь" стал
самым популярным детским мультсериалом в мире.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Приезжай в Москву": Ким Кардашьян поддержала тренд на русский стиль