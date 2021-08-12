https://ria.ru/20210812/mashaimedved-1745441653.html
"Маша и Медведь" стал самым популярным детским мультсериалом в мире
"Маша и Медведь" стал самым популярным детским мультсериалом в мире - РИА Новости, 12.08.2021
"Маша и Медведь" стал самым популярным детским мультсериалом в мире
Мультсериал "Маша и Медведь" занял первое место в рейтинге детского контента Parrot Analytics, сообщила пресс-служба компании Animaccord. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:01
2021-08-12T11:01
2021-08-12T11:01
культура
маша и медведь
новости культуры
кино и сериалы
свинка пеппа
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Мультсериал "Маша и Медведь" занял первое место в рейтинге детского контента Parrot Analytics, сообщила пресс-служба компании Animaccord.Отмечается, что в течение последних 60 дней "Маша и Медведь" опережает такие зарубежные хиты, как "Свинка Пеппа", "Щенячий патруль" и "Улица Сезам".В компании рассказали, что рейтинг основан на мониторинге более чем десяти тысяч шоу, представленных на аналитической платформе, и измерении онлайн-запросов детского контента со всего мира на протяжении последних двух месяцев.Анимационный сериал "Маша и Медведь" транслируют с января 2009 года. Шоу переведено на 42 языка и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.
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маша и медведь, новости культуры, кино и сериалы, свинка пеппа
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Мультсериал "Маша и Медведь" занял первое место в рейтинге детского контента Parrot Analytics, сообщила пресс-служба компании Animaccord.
"Международное исследовательское агентство Parrot Analytics опубликовало список самых востребованных детских шоу для дошкольного возраста в мире (август 2021-го), который возглавил российский мультсериал производства студии Animaccord "Маша и Медведь", — говорится в релизе.
Отмечается, что в течение последних 60 дней "Маша и Медведь" опережает такие зарубежные хиты, как "Свинка Пеппа", "Щенячий патруль" и "Улица Сезам".
В компании рассказали, что рейтинг основан на мониторинге более чем десяти тысяч шоу, представленных на аналитической платформе, и измерении онлайн-запросов детского контента со всего мира на протяжении последних двух месяцев.
Анимационный сериал "Маша и Медведь" транслируют с января 2009 года. Шоу переведено на 42 языка и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.