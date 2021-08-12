https://ria.ru/20210812/mashaimedved-1745441653.html

"Маша и Медведь" стал самым популярным детским мультсериалом в мире

"Маша и Медведь" стал самым популярным детским мультсериалом в мире - РИА Новости, 12.08.2021

"Маша и Медведь" стал самым популярным детским мультсериалом в мире

Мультсериал "Маша и Медведь" занял первое место в рейтинге детского контента Parrot Analytics, сообщила пресс-служба компании Animaccord. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:01

2021-08-12T11:01

2021-08-12T11:01

культура

маша и медведь

новости культуры

кино и сериалы

свинка пеппа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/147628/51/1476285147_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e322afeb6c32c334c8c6e4d2273827bc.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Мультсериал "Маша и Медведь" занял первое место в рейтинге детского контента Parrot Analytics, сообщила пресс-служба компании Animaccord.Отмечается, что в течение последних 60 дней "Маша и Медведь" опережает такие зарубежные хиты, как "Свинка Пеппа", "Щенячий патруль" и "Улица Сезам".В компании рассказали, что рейтинг основан на мониторинге более чем десяти тысяч шоу, представленных на аналитической платформе, и измерении онлайн-запросов детского контента со всего мира на протяжении последних двух месяцев.Анимационный сериал "Маша и Медведь" транслируют с января 2009 года. Шоу переведено на 42 языка и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.

https://ria.ru/20210804/khranitelichudes-1744316052.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маша и медведь, новости культуры, кино и сериалы, свинка пеппа