https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920295772.html

Минобороны использует полученный в СВО опыт в военных вузах и академиях

Минобороны использует полученный в СВО опыт в военных вузах и академиях - РИА Новости, 09.01.2024

Минобороны использует полученный в СВО опыт в военных вузах и академиях

Минобороны РФ продолжит использовать полученный в ходе СВО опыт в боевой подготовке и учебе в военных вузах и академиях, сообщил на совещании глава военного... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:35

2024-01-09T13:35

2024-01-09T13:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Минобороны РФ продолжит использовать полученный в ходе СВО опыт в боевой подготовке и учебе в военных вузах и академиях, сообщил на совещании глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "Продолжим использовать полученный в ходе спецоперации опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях, активно привлекать к работе с военнослужащими инструкторов, имеющих боевые навыки. Будем и далее совершенствовать формы и способы применения войск, актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений", - сказал он на селекторе в министерстве. Шойгу добавил, что по-прежнему в числе приоритетов Минобороны останется социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей. "Все они должны иметь равные гарантии. Это касается получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат, приобретения жилья, а также медицинского обслуживания, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение", - отметил глава МО РФ.

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)