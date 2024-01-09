https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920295772.html
Минобороны использует полученный в СВО опыт в военных вузах и академиях
Минобороны использует полученный в СВО опыт в военных вузах и академиях - РИА Новости, 09.01.2024
Минобороны использует полученный в СВО опыт в военных вузах и академиях
Минобороны РФ продолжит использовать полученный в ходе СВО опыт в боевой подготовке и учебе в военных вузах и академиях, сообщил на совещании глава военного... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:35
2024-01-09T13:35
2024-01-09T13:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Минобороны РФ продолжит использовать полученный в ходе СВО опыт в боевой подготовке и учебе в военных вузах и академиях, сообщил на совещании глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "Продолжим использовать полученный в ходе спецоперации опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях, активно привлекать к работе с военнослужащими инструкторов, имеющих боевые навыки. Будем и далее совершенствовать формы и способы применения войск, актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений", - сказал он на селекторе в министерстве. Шойгу добавил, что по-прежнему в числе приоритетов Минобороны останется социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей. "Все они должны иметь равные гарантии. Это касается получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат, приобретения жилья, а также медицинского обслуживания, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение", - отметил глава МО РФ.
https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны использует полученный в СВО опыт в военных вузах и академиях
Шойгу: полученный в СВО опыт используют при учебе в военных вузах и академиях