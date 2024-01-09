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Минобороны использует полученный в СВО опыт в военных вузах и академиях - РИА Новости, 09.01.2024
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13:35 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920295772.html
Минобороны использует полученный в СВО опыт в военных вузах и академиях
Минобороны использует полученный в СВО опыт в военных вузах и академиях - РИА Новости, 09.01.2024
Минобороны использует полученный в СВО опыт в военных вузах и академиях
Минобороны РФ продолжит использовать полученный в ходе СВО опыт в боевой подготовке и учебе в военных вузах и академиях, сообщил на совещании глава военного... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:35
2024-01-09T13:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Минобороны РФ продолжит использовать полученный в ходе СВО опыт в боевой подготовке и учебе в военных вузах и академиях, сообщил на совещании глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "Продолжим использовать полученный в ходе спецоперации опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях, активно привлекать к работе с военнослужащими инструкторов, имеющих боевые навыки. Будем и далее совершенствовать формы и способы применения войск, актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений", - сказал он на селекторе в министерстве. Шойгу добавил, что по-прежнему в числе приоритетов Минобороны останется социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей. "Все они должны иметь равные гарантии. Это касается получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат, приобретения жилья, а также медицинского обслуживания, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение", - отметил глава МО РФ.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны использует полученный в СВО опыт в военных вузах и академиях

Шойгу: полученный в СВО опыт используют при учебе в военных вузах и академиях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Минобороны РФ продолжит использовать полученный в ходе СВО опыт в боевой подготовке и учебе в военных вузах и академиях, сообщил на совещании глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
«
"Продолжим использовать полученный в ходе спецоперации опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях, активно привлекать к работе с военнослужащими инструкторов, имеющих боевые навыки. Будем и далее совершенствовать формы и способы применения войск, актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений", - сказал он на селекторе в министерстве.
Шойгу добавил, что по-прежнему в числе приоритетов Минобороны останется социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей.
"Все они должны иметь равные гарантии. Это касается получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат, приобретения жилья, а также медицинского обслуживания, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение", - отметил глава МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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