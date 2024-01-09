https://ria.ru/20240109/solomin-1920309518.html
Юрия Соломина выписали из больницы
Юрия Соломина выписали из больницы - РИА Новости, 09.01.2024
Юрия Соломина выписали из больницы
Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, он уже дома, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:42
2024-01-09T14:42
2024-01-09T14:54
культура
юрий соломин
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, он уже дома, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. 21 ноября Михайлова сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии."Юрия Мефодьевича мы сегодня выписали из больницы, чувствует он себя хорошо и очень доволен наконец оказаться дома", - сказала Михайлова.
https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920288446.html
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юрий соломин, здоровье - общество, ссср, общество
Культура, Юрий Соломин, Здоровье - Общество, СССР, Общество
Юрия Соломина выписали из больницы
Директор театра: Юрия Соломина выписали из больницы