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Юрия Соломина выписали из больницы - РИА Новости, 09.01.2024
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Культура
 
14:42 09.01.2024 (обновлено: 14:54 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/solomin-1920309518.html
Юрия Соломина выписали из больницы
Юрия Соломина выписали из больницы - РИА Новости, 09.01.2024
Юрия Соломина выписали из больницы
Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, он уже дома, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:42
2024-01-09T14:54
культура
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, он уже дома, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. 21 ноября Михайлова сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии."Юрия Мефодьевича мы сегодня выписали из больницы, чувствует он себя хорошо и очень доволен наконец оказаться дома", - сказала Михайлова.
https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920288446.html
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юрий соломин, здоровье - общество, ссср, общество
Культура, Юрий Соломин, Здоровье - Общество, СССР, Общество
Юрия Соломина выписали из больницы

Директор театра: Юрия Соломина выписали из больницы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНародный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, он уже дома, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. 21 ноября Михайлова сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии.
«
"Юрия Мефодьевича мы сегодня выписали из больницы, чувствует он себя хорошо и очень доволен наконец оказаться дома", - сказала Михайлова.
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