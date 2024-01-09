https://ria.ru/20240109/shoygu-1920282063.html
Минобороны сформирует серийную линейку дронов всех типов, заявил Шойгу
Минобороны сформирует серийную линейку дронов всех типов, заявил Шойгу - РИА Новости, 09.01.2024
Минобороны сформирует серийную линейку дронов всех типов, заявил Шойгу
Минобороны РФ сформирует серийную линейку всех типов беспилотников - от сверхмалых до тяжелых ударных, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:44
2024-01-09T12:44
2024-01-09T12:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Минобороны РФ сформирует серийную линейку всех типов беспилотников - от сверхмалых до тяжелых ударных, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов. В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов - от сверхмалых до тяжелых ударных", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Минобороны сформирует серийную линейку дронов всех типов, заявил Шойгу
Шойгу: Минобороны РФ сформирует серийную линейку беспилотников всех типов