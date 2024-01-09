Солиста группы "Щенки" арестовали на десять суток
Солист группы "Щенки" Тесли получил десять суток за выступление в одном носке
© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramСолист группы "Щенки" Максим Тесли в суде
Солист группы "Щенки" Максим Тесли в суде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящая фамилия - Моисеев) получил 10 суток административного ареста после концерта, где он выступал в одном носке на сцене, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что арест он получил в рамках статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Протокол на Моисеева был составлен после выступления в клубе MOD, где он появился в одном носке, которым были прикрыты его гениталии, в какой-то момент единственный предмет одежды спал, но это солиста не смутило. Ранее сообщалось, что суду солист пояснил, что сожалеет о случившемся, и не ожидал, что "этот носок спадет". Музыкант был задержан ночью в аэропорту "Пулково", когда пытался вылететь в Екатеринбург.
Как сообщается на странице группы "Щенки" в соцсети "ВКонтакте", родина группы — город Кингисепп (Ленинградская область), она была создана в 2014 году.