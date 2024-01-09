https://ria.ru/20240109/schenki-1920366705.html

Солиста группы "Щенки" арестовали на десять суток

Солиста группы "Щенки" арестовали на десять суток - РИА Новости, 09.01.2024

Солиста группы "Щенки" арестовали на десять суток

Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящая фамилия - Моисеев) получил 10 суток административного ареста после концерта, где он выступал в одном носке на... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:48

2024-01-09T17:48

2024-01-09T18:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящая фамилия - Моисеев) получил 10 суток административного ареста после концерта, где он выступал в одном носке на сцене, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга."Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что арест он получил в рамках статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).Протокол на Моисеева был составлен после выступления в клубе MOD, где он появился в одном носке, которым были прикрыты его гениталии, в какой-то момент единственный предмет одежды спал, но это солиста не смутило. Ранее сообщалось, что суду солист пояснил, что сожалеет о случившемся, и не ожидал, что "этот носок спадет". Музыкант был задержан ночью в аэропорту "Пулково", когда пытался вылететь в Екатеринбург.Как сообщается на странице группы "Щенки" в соцсети "ВКонтакте", родина группы — город Кингисепп (Ленинградская область), она была создана в 2014 году.

https://ria.ru/20240109/tesli-1920257139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, происшествия, россия