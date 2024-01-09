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Клуб прокомментировал выступление солиста группы "Щенки" в одном носке
Клуб прокомментировал выступление солиста группы "Щенки" в одном носке - РИА Новости, 09.01.2024
Клуб прокомментировал выступление солиста группы "Щенки" в одном носке
Выступление участника группы "Щенки" в одном носке на концерте в ночном клубе MOD в Санкт-Петербурге стало неожиданностью для всех, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:49
2024-01-09T10:49
2024-01-09T10:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Выступление участника группы "Щенки" в одном носке на концерте в ночном клубе MOD в Санкт-Петербурге стало неожиданностью для всех, сообщил РИА Новости представитель клуба. Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация, что солист группы "Щенки" Максим Тесли во время концерта в ночном клубе MOD вышел на сцену в одном носке, которым были прикрыты его гениталии. "Клуб не имеет к этому никакого отношения, для всех это было неожиданностью", - отметил собеседник агентства. Как сообщается на странице группы "Щенки" в соцсети "ВКонтакте", родина группы — город Кингисепп (Ленинградская область). Группа была создана в 2014 году.
https://ria.ru/20240108/povestka-1920153860.html
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Шоубиз, Новости культуры, Санкт-Петербург, Кингисепп, Ленинградская область
Клуб прокомментировал выступление солиста группы "Щенки" в одном носке
MOD: выступление солиста группы "Щенки" в одном носке стало неожиданностью