https://ria.ru/20240109/schenki-1920248234.html

Клуб прокомментировал выступление солиста группы "Щенки" в одном носке

Клуб прокомментировал выступление солиста группы "Щенки" в одном носке - РИА Новости, 09.01.2024

Клуб прокомментировал выступление солиста группы "Щенки" в одном носке

Выступление участника группы "Щенки" в одном носке на концерте в ночном клубе MOD в Санкт-Петербурге стало неожиданностью для всех, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:49

2024-01-09T10:49

2024-01-09T10:51

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кингисепп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Выступление участника группы "Щенки" в одном носке на концерте в ночном клубе MOD в Санкт-Петербурге стало неожиданностью для всех, сообщил РИА Новости представитель клуба. Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация, что солист группы "Щенки" Максим Тесли во время концерта в ночном клубе MOD вышел на сцену в одном носке, которым были прикрыты его гениталии. "Клуб не имеет к этому никакого отношения, для всех это было неожиданностью", - отметил собеседник агентства. Как сообщается на странице группы "Щенки" в соцсети "ВКонтакте", родина группы — город Кингисепп (Ленинградская область). Группа была создана в 2014 году.

https://ria.ru/20240108/povestka-1920153860.html

санкт-петербург

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новости культуры, санкт-петербург, кингисепп, ленинградская область