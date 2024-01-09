https://ria.ru/20240109/kuleba-1920180497.html

Кулеба перешел на уголовный жаргон, говоря о США

Кулеба перешел на уголовный жаргон, говоря о США - РИА Новости, 09.01.2024

Кулеба перешел на уголовный жаргон, говоря о США

На днях произошло важное событие в контексте выборов президента США: официально в предвыборную гонку вступил последний из кандидатов — нынешний глава... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T08:00

2024-01-09T08:00

2024-01-09T08:00

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На днях произошло важное событие в контексте выборов президента США: официально в предвыборную гонку вступил последний из кандидатов — нынешний глава американского государства Джо Байден. Свой первый митинг в рамках стартующей кампании он провел в штате Пенсильвания, в котором родился. Пространная речь президента была посвящена трехлетию беспорядков на Капитолийском холме и была пронизана пафосом борьбы за демократию и свободу — термины, которые звучали постоянно. Но куда чаще звучало другое слово. Фамилию своего будущего конкурента на выборах Дональда Трампа выступающий повторил (вдумайтесь только в эту цифру!) 44 раза.А вот чего в речи Байдена не было, так это упоминания Украины. Судя по программному выступлению, главная угроза свободе и демократии заключается не в войнах где-то далеко за пределами Штатов, а внутри самой страны. И исходит она, конечно, от сторонников Трампа.Самое интересное, что другие кандидаты, выступавшие вслед за Байденом, Украину упомянули. Сам Трамп на митинге в Айове, где через неделю пройдет первое мероприятие в рамках партийных праймериз, вскользь упомянул, что он быстро разрешит украинский конфликт. А Роберт Кеннеди — младший, выступающий в роли независимого кандидата, посвятил свой спич объяснению природы этого конфликта, вину за который он возложил на американские корпорации, использующие Украину как "отмывочную схему".На фоне уже начавшейся предвыборной борьбы особый резонанс вызвало заявление спикера Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что США не планируют сохранять военную поддержку Украине на том же уровне, на котором это происходило в 2022 и 2023 годах. Заявление повергло в депрессию сторонников киевского режима, что даже заставило главу украинского МИД Дмитрия Кулебу перейти на уголовный жаргон. Успокаивая свою публику, он заявил: "Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии". Что ж, терминология вполне в духе военных преступников, каковыми являются представители режима Зеленского.Обычно призывы не впадать в депрессию вызывают еще больше паники. Она, собственно, и началась у ряда сторонников Украины в разных частях света. Например, немецкий пропагандист-русофоб Юлиан Репке впал в настоящую истерику, написав: "Похоже, США вот-вот выпадут из числа главных сторонников Украины. И это задолго до возможного избрания Дональда Трампа. Самые смелые мечты Путина сбываются".Действительно, в Европе паника по поводу возможного изменения подхода к украинскому конфликту по итогам выборов в США царит не меньшая, чем в Киеве. Просто в Европе не знакомы с жаргоном Кулебы и не имеют таких же уголовных аналогов для описания ситуации — вот и истерят. Масса статей западных изданий посвящена тому, что делать европейцам после возможного возвращения Трампа в Белый дом.О серьезности этих тревог говорит хотя бы тот факт, что британская газета The Telegraph заказала специальное социологическое исследование в шести ключевых штатах президентской гонки в США. Да-да, в это сложно поверить, но британцы заказали опрос с целью выявления отношения американских избирателей к помощи Украине. И жутко сокрушаются в связи с тем, что относительное большинство (треть опрошенных в каждом из шести штатов) считают эту помощь слишком большой, в то время как лишь 18-21процент избирателей полагают ее недостаточной. Американское издание The Wall Street Journal в этой связи напомнило, что весной 2022 года доля тех, кто считал поддержку Украины завышенной, в США составляла всего семь процентов, а придерживавшихся противоположных взглядов было больше 40 процентов. Динамика изменений общественного мнения налицо.Украина, конечно, не будет основной темой избирательной кампании в США, как это пытаются представить некоторые европейские издания. Но, безусловно, одна сторона будет использовать ее для нагнетания "кампании страха" среди избирателей, а другая — в качестве побочной темы борьбы за американскую границу и против нелегальной миграции. При этом нет никаких сомнений в том, что вне зависимости от исхода выборов интерес американцев к украинскому конфликту будет снижаться, а вместе с этим будут меняться и приоритеты Белого дома.Так что адептам киевского режима на Украине и на Западе есть из-за чего переживать. Или как это будет на блатном жаргоне Кулебы?

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

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аналитика, украина, сша, дональд трамп, европа, джо байден, государственный департамент сша, дмитрий кулеба