https://ria.ru/20231211/biden-1914958836.html

"Россия обязательно нападет на НАТО": команда Байдена затевает опасную игру

"Россия обязательно нападет на НАТО": команда Байдена затевает опасную игру - РИА Новости, 11.12.2023

"Россия обязательно нападет на НАТО": команда Байдена затевает опасную игру

За последние пару лет мы не раз слышали из уст западных лидеров антироссийские и даже русофобские заявления. И можно было бы, наверное, уже привыкнуть. Но... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T08:00

2023-12-11T08:00

2023-12-11T10:31

аналитика

украина

россия

сша

джо байден

джон кирби

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280411_0:0:1612:907_1920x0_80_0_0_eb81e5402af94ba9af00b61b2059dbec.jpg

За последние пару лет мы не раз слышали из уст западных лидеров антироссийские и даже русофобские заявления. И можно было бы, наверное, уже привыкнуть. Но следует обратить особое внимание на то, как в течение последних нескольких дней ведущие американские политики, а затем и подтянувшиеся к ним западные эксперты синхронно начали раскручивать одну и ту же мысль: "Россия обязательно нападет на НАТО. Западу придется воевать с Россией".Начал эту волну 6 декабря лично президент США Джо Байден в своем театрализованном перфомансе накануне провального голосования сената по вопросу помощи Украине, где он торжественно объявил: "Если Путин захватит Украину, он не остановится на достигнутом. <…> Он продолжит идти, а затем нападет на союзника по НАТО".А затем пошло как по накатанной. Помощник президента по нацбезопасности Джек Салливан так же драматично заявил: "Ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны. <…> Если мы уйдем, а Путин захватит Украину, он на этом не остановится".Потом подключился и адмирал Джон Кирби, говорящая голова Совета по безопасности при Белом доме, который заявил: "А если Путин получит всю Украину, тогда что? Тогда куда он пойдет? Если вы думаете, что сейчас цена поддержки Украины высока, просто представьте, насколько она будет выше — не только в бюджетных деньгах, но и в американской крови, — если он нападет на одного из наших союзников по НАТО. <…> Если Путину будет позволено одержать стратегическую победу на Украине, после чего он, возможно, нападет на одного из наших натовских союзников, то придется вовлекать в это американские сапоги".Ну и вишенкой на торте стало заявление шефа Пентагона, которое, по клятвенным заверениям известного телеведущего Такера Карлсона, прозвучало в конгрессе: "На секретном брифинге в палате представителей министр обороны Ллойд Остин сообщил конгрессменам, что, если они не выделят больше денег для Зеленского, "мы отправим ваших дядей, кузенов и сыновей сражаться с Россией". Платите олигархам — или мы убьем ваших детей".Многие расценили этот поток алармистских заявлений как неконтролируемую истерику членов американской администрации. Но уж больно кучно и системно делаются эти вбросы, которые сопровождаются определенного рода кампанией в СМИ и в среде экспертов, обслуживающих Белый дом. Из чего можно предположить, что все это — часть системной кампании, запущенной сознательно и с определенной целью.Как бы случайно с этими заявлениями совпали публикации псевдоаналитических докладов, в которых различные евроатлантические структуры делают расчет сроков нападения России на НАТО (то есть речь уже идет не об обсуждении такой вероятности, а ищется ответ на вопрос: "Когда?"). Сначала в Берлине представляют доклад о том, что Россия готова будет атаковать страны альянса через шесть-десять лет. Затем глава польского Нацбюро безопасности Яцек Сивера (по специальности анестезиолог) откровенно с потолка берет иные "расчеты", заявляя, что это произойдет через три года.И вот буквально на днях британский Институт оборонных исследований (RUSI) в продолжение той же линии на скорую руку состряпал доклад, в котором тоже говорится о том, что после победы на Украине Россия "может попытаться воспользоваться любой предполагаемой возможностью захватить символические участки территории альянса". Что, само собой, повлечет применение пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне. Автор доклада профессор Джастин Бронк считает, что до реализации этого сценария "осталось всего несколько лет".Другой высокопоставленный британец — новоиспеченный министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон также подключился к этой кампании, прибыв на американскую землю. Выступая на высокопоставленном форуме по безопасности в Аспене, он заявил: "Если Путин одержит победу, это не будет концом. <…> Если мы позволим ему победить на Украине, в следующий раз это произойдет где-то еще. И под угрозой будут не только американские деньги — это может быть страна НАТО, а значит, и жизни американцев". Надо отметить, что на означенном форуме эта мысль звучала постоянно в речах многих американских экспертов разного калибра.Итак, это не просто паранойя. Похоже, команда Байдена при поддержке зарубежной идеологической обслуги начинает свою кампанию, выбрав самое опасное направление — нагнетание страха среди американского общества. И дело здесь, скорее всего, не только и не столько в споре с республиканцами вокруг военной помощи Украине — демократы и сами не горят желанием форсировать эту тему. Перед все более очевидной угрозой обвала рейтингов и поражения престарелого Байдена на выборах-2024 стратеги демократов решили накалить страсти. Они теперь напрямую угрожают войной и смертями американцев, персонализируя эти страхи (погибнут "ваши дяди, кузены, сыновья").Макс Бергманн, эксперт влиятельного в США Центра стратегических и международных исследований, очень точно отметил, комментируя украинский кейс: "Обычно американская внешняя политика <…> отделена от внутренней политической борьбы. Но не в этом случае". Именно потому, что Белый дом пытается сделать ставку на раскручивание внешней угрозы для поднятия ставок в кампании.И это, на самом деле, очень опасный момент. В истории не раз бывало, когда ставка на раскрутку мифической международной угрозы во внутренней борьбе, вне зависимости от первоначальной задумки инициаторов, приводила к реальному глобальному конфликту. Сея страх и ужас среди своих избирателей, Белый дом может даже не заметить, когда эти эмоции перестанут быть контролируемыми.Неслучайно посол России в США Анатолий Антонов указал американцам на опасность "утери связи с реальностью" в ходе рассуждений Белого дома о возможности прямого военного столкновения с нашей страной. Действительно, сейчас надо приложить максимум усилий для того, чтобы пояснить американцам и их сателлитам: если речь пойдет о прямой войне ядерных держав, то гибелью только "дядь и кузенов" не ограничится: вопрос будет стоять о судьбе всего человечества. И играть с подобными угрозами, нагнетать их, надеясь, что все ограничится пределами избирательной кампании, — это очень рискованно для всех.Байден в стремлении удержать власть любыми методами может даже не заметить (особенно в его нынешнем ментальном состоянии), когда пройдет точку невозврата. Лучше бы в Вашингтоне осознали опасность этой игры до, а не после.

https://ria.ru/20231210/amerika-1914851658.html

https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html

https://ria.ru/20231119/bayden-1910279190.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

аналитика, украина, россия, сша, джо байден, джон кирби, нато, министерство обороны сша