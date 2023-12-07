https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

Американский "волшебный горшочек" отказался кормить Украину

Американский "волшебный горшочек" отказался кормить Украину - РИА Новости, 07.12.2023

Американский "волшебный горшочек" отказался кормить Украину

Итак, в ночь на 7 декабря сенат Соединенных Штатов Америки заблокировал рассмотрение законопроекта, предусматривающего дополнительное выделение 100 миллиардов... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T08:00

2023-12-07T08:00

2023-12-07T08:04

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Итак, в ночь на 7 декабря сенат Соединенных Штатов Америки заблокировал рассмотрение законопроекта, предусматривающего дополнительное выделение 100 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Предварительная процедура, требующая согласия шестидесяти сенаторов из ста, набрала только 49 голосов.И это несмотря на театрализованный перформанс президента США Джо Байдена и его помощника по нацбезопасности Джейка Салливана, которые дружно заявили: "Если Путин захватит Украину, он не остановится на достигнутом. <…> Он продолжит идти, а затем нападет на союзника по НАТО". То есть по логике Белого дома получается, что сенаторы своим провалом голосования позволили России атаковать некую страну НАТО. Осталось только выяснить, какую из них.Причем обращает на себя особое внимание уровень драматизма заявлений президента США и его ближайших помощников. Они представили это процедурное закулисное голосование чуть ли не как переломный момент мировой истории. Вчитаемся в слова Байдена по этому поводу: "Не сделайте ошибки: сегодняшнее голосование запомнится надолго. И история сурово осудит тех, кто повернется спиной к делу свободы. Мы не можем позволить Путину победить. Я повторю еще раз: мы не можем позволить Путину победить!" А вот взяли да позволили!Не менее драматично звучат завывания западных лоббистов Украины по этому поводу. Вот, к примеру, что заявил французский певец майданов Бернар-Анри Леви: "Что происходит, Америка? Помни, кто ты есть. Маяк надежды. Град на холме. Когда демократическая страна борется за наши общие ценности ценой СВОЕЙ крови, ты должна встать на ее защиту. Это твоя линия фронта. Твой национальный интерес. И твое моральное обязательство".Когда слушаешь все эти призывы, не оставляет стойкое ощущение наигранности и откровенной гиперболизации проблемы. И вроде бы внешне всем все кажется понятным: демократы во главе с Байденом изображают из себя тот самый "сияющий град на холме", защитников Украины и непримиримых борцов против "агрессивной" России, а противостоящие им республиканцы, соответственно, являются "врагами Украины" и вольными или невольными "полезными идиотами Кремля". Но когда начинаешь анализировать послания Белого дома к конгрессу, приходишь к вопросу о том, не пытаются ли обе стороны, действуя в унисон, просто слить Украину таким изощренным способом?В действиях и пафосных заявлениях демократов красной линией проходит нарочитое стремление задеть, оскорбить своих оппонентов, вызвать их на заведомо негативную реакцию. То директор Управления бюджетом Белого дома Шаланда Янг направляет конгрессменам откровенно издевательское письмо, содержащее поразительное для официальной бумаги послание: "У нас нет волшебного горшка для финансирования. У нас закончились деньги и почти нет времени". То эту же фразу про горшок повторяет Салливан. Складывается впечатление, что чиновники Белого дома обращаются с престарелыми сенаторами, как с детьми малыми, которым читают сказку братьев Гримм о "волшебном горшочке с кашей". Или же пытаются такими оскорбительными намеками вызывать их совершенно обратную реакцию.И это им удается. Судя по тому, как несколько республиканских сенаторов в разъяренном виде выскочили с заседания комитета по предварительному согласованию законопроекта о помощи Украине, состоявшегося накануне, оппоненты действительно смогли довести их до белого каления, сорвав процедуру. Из чего возникает закономерный вопрос: а демократы вообще хотели какого-то обсуждения и результативного голосования? Если бы хотели, то не вели бы себя так.Еще более загадочным выглядит отказ в последний момент президента Украины Владимира Зеленского выступить по видеосвязи перед этими сенаторами. Можно долго гадать, что послужило истинной причиной этого инцидента. Но то, как это было преподнесено лидером демократического большинства сената Чаком Шумером (мол, "что-то произошло в последнюю минуту"), представляет дело как демарш украинской стороны.Тем более поразительным выглядит тот факт, что на следующий день ближайшее окружение Зеленского так и не смогло объяснить причину его действий. Мы услышали нечленораздельное заявление министра обороны Украины Рустема Умерова: "Это война, ситуация меняется". А спустя час-другой посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила демарш своего президента тем, что на заседании сенаторов "обсуждались не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы".Заметьте, все эти чиновники находятся в Америке, там же вместе с ними в это время был и глава офиса президента Андрей Ермак. Но не удосужились даже согласовать единую версию, поясняющую удивительное поведение своего киевского босса. А пойди, в самом деле, разбери его — то ли война сорвала его планы, то ли повестка не устроила, то ли агрегатное состояние было не тем. Ясно, что такая позиция Киева не способствует принятию ответственных решений. Чего, похоже, и хотят избежать все стороны противостояния в Вашингтоне.При всем драматизме заявлений Белого дома Украине вряд ли стоит бояться полного лишения довольствия. Чиновники Пентагона, например, удивляются заявлениям об истощении "волшебного горшочка", напоминая, что в бюджете остается еще 4,8 миллиарда долларов, предусмотренных на Украину. Чего вполне хватит для зимы, то есть до возвращения конгресса из рождественского отпуска.Однако что дальше-то? Все, что нужно сделать сенаторам, это (совсем как в означенной сказке братьев Гримм) дружно сказать: "Раз-два-три! Горшочек, вари!" Но взамен мы слышим от демократов: "Настал момент для республиканцев смириться или заткнуться". Подход, который явно не нацелен на принятие решений в пользу режима Зеленского. Того американцы просто сливают. И похоже, он начал это понимать.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914254321.html

https://ria.ru/20231206/vybor-1914239893.html

https://ria.ru/20231207/pushkov-1914256428.html

https://ria.ru/20231206/konflikt-1914239164.html

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аналитика, украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, джейк салливан, нато, министерство обороны сша