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Зеленский в последний момент отменил выступление в сенате США - РИА Новости, 06.12.2023
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01:08 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/zelenskiy-1914009261.html
Зеленский в последний момент отменил выступление в сенате США
Зеленский в последний момент отменил выступление в сенате США - РИА Новости, 06.12.2023
Зеленский в последний момент отменил выступление в сенате США
Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед сенаторами США, заявил лидер демократического... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T01:08
2023-12-06T01:08
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед сенаторами США, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер."Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг - что-то произошло в последнюю минуту", - сказал конгрессмен журналистам.Политик должен был выступить по видеосвязи перед сенаторами во вторник днем в рамках закрытого брифинга. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли законодатели выделить новые средства на нужды Украины.Уход республиканцевБрифинг, на котором должен был выступить Зеленский, покинули сенаторы-республиканцы, заявил член верхней палаты конгресса Митт Ромни."Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим", - сказал он журналистам.Таким образом, инициированный демократами "секретный брифинг", на котором планировалось убеждать сенаторов в важности выделения новых средств для Киева, провалился.При этом лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрошенный администрацией бюджетный запрос на 106 миллиардов долларов.Запрос БайденаРанее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договориться по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.В Госдепартаменте США накануне заявили, что Соединенные Штаты достигли "дна бочки" в возможности оказывать военную поддержку Киеву. Там добавили, что, согласно оценкам Вашингтона, Украину ждет "очень тяжелая зима". По словам представителя Госдепа, американская администрация надеется, что конгрессмены поддержат Белый дом в стремлении продолжить оказание критически важной для Киева помощи.
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в мире, украина, израиль, сша, владимир зеленский, джо байден, чак шумер, государственный департамент сша
В мире, Украина, Израиль, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Чак Шумер, Государственный департамент США
Зеленский в последний момент отменил выступление в сенате США

Шумер: Зеленский в последнюю минуту отменил свое выступление в сенате США

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед сенаторами США, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.
«
"Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг - что-то произошло в последнюю минуту", - сказал конгрессмен журналистам.
Политик должен был выступить по видеосвязи перед сенаторами во вторник днем в рамках закрытого брифинга. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования, которое определит, согласятся ли законодатели выделить новые средства на нужды Украины.

Уход республиканцев

Брифинг, на котором должен был выступить Зеленский, покинули сенаторы-республиканцы, заявил член верхней палаты конгресса Митт Ромни.
"Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим", - сказал он журналистам.
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Таким образом, инициированный демократами "секретный брифинг", на котором планировалось убеждать сенаторов в важности выделения новых средств для Киева, провалился.
При этом лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрошенный администрацией бюджетный запрос на 106 миллиардов долларов.

Запрос Байдена

Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.
По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договориться по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.
В Госдепартаменте США накануне заявили, что Соединенные Штаты достигли "дна бочки" в возможности оказывать военную поддержку Киеву. Там добавили, что, согласно оценкам Вашингтона, Украину ждет "очень тяжелая зима". По словам представителя Госдепа, американская администрация надеется, что конгрессмены поддержат Белый дом в стремлении продолжить оказание критически важной для Киева помощи.
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