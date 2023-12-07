https://ria.ru/20231207/pomosch-1914243930.html

Сенат США отказался вынести на голосование законопроект о помощи Украине

Сенат США отказался вынести на голосование законопроект о помощи Украине - РИА Новости, 07.12.2023

Сенат США отказался вынести на голосование законопроект о помощи Украине

Законопроект о выделении более 100 миллиардов помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T01:08

2023-12-07T01:08

2023-12-07T07:43

украина

киев

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Законопроект о выделении более 100 миллиардов помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта заблокировано, следует из трансляции.Ранее демократы ходатайствовали о завершении дебатов и постановке документа на голосование сенатом. Чтобы завершить процедуру, решение предварительно должны были утвердить как минимум 60 законодателей. "За" высказались 49 сенаторов "против" — 51. Таким образом, попытка начать работу по существу над законопроектом провалилась, соответственно, верхняя палата конгресса пока не сможет рассмотреть и тем более утвердить его.Байден ранее запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Камнем преткновения стал вопрос охраны границы. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.В связи с неопределенностью касательно поддержки Украины президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.Ранее Белый дом предупреждал, что существует большой риск того, что Украина может проиграть, если помощь со стороны США прекратится.

https://ria.ru/20231206/respublikantsy-1914208497.html

https://ria.ru/20231206/vybor-1914239893.html

https://ria.ru/20231206/sredstva-1914108425.html

украина

киев

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, джо байден