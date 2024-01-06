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Кулеба призвал украинцев "не кипишевать" из-за заявлений США о помощи Киеву - РИА Новости, 06.01.2024
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00:25 06.01.2024 (обновлено: 05:53 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/kuleba-1919882352.html
Кулеба призвал украинцев "не кипишевать" из-за заявлений США о помощи Киеву
Кулеба призвал украинцев "не кипишевать" из-за заявлений США о помощи Киеву - РИА Новости, 06.01.2024
Кулеба призвал украинцев "не кипишевать" из-за заявлений США о помощи Киеву
Министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал не паниковать и не впадать "в состояние агонии", комментируя недавнее заявление руководителя... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T00:25
2024-01-06T05:53
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал не паниковать и не впадать "в состояние агонии", комментируя недавнее заявление руководителя пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллера об оказании поддержки Киева не на таком уровне, как в предыдущие годы.Накануне Миллер заявил, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но уже не обязательно на уровне 2022 и 2023 годов. При этом он же признал, что Украине придется очень тяжело без дополнительной помощи США. "Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии... Это (речь - ред.) не идет о поддержке Украины в 2024 году. Госдеп сказал, что когда Украина крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов для противодействия российской агрессии, тогда сумма поддержки может быть уменьшена", - приводит слова Кулебы "РБК-Украина".Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения нового финансирования со стороны конгресса. По его словам, президент США Джо Байден подписал 27 декабря последний пакет помощи в сфере безопасности, который еще не был доставлен на Украину в полном объеме, на это могут уйти "недели". Республиканская оппозиция в конгрессе тормозит согласование запроса Белого дома о новой помощи Киеву, настаивая на ужесточении подходов администрации США к борьбе с нелегальной миграцией. Законодатели пока находятся на каникулах и вернутся к работе в начале следующей недели.
https://ria.ru/20240104/pomosch-1919747385.html
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украина, сша, россия, дмитрий кулеба, сергей лавров, джон кирби, нато, государственный департамент сша, в мире
Украина, США, Россия, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, Джон Кирби, НАТО, Государственный департамент США, В мире
Кулеба призвал украинцев "не кипишевать" из-за заявлений США о помощи Киеву

Кулеба предложил не впадать в агонию из-за заявлений Госдепа о помощи Киеву

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал не паниковать и не впадать "в состояние агонии", комментируя недавнее заявление руководителя пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллера об оказании поддержки Киева не на таком уровне, как в предыдущие годы.
Накануне Миллер заявил, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но уже не обязательно на уровне 2022 и 2023 годов. При этом он же признал, что Украине придется очень тяжело без дополнительной помощи США.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В госдепе признали, что Украине придется очень тяжело без помощи США
4 января, 22:04
"Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии... Это (речь - ред.) не идет о поддержке Украины в 2024 году. Госдеп сказал, что когда Украина крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов для противодействия российской агрессии, тогда сумма поддержки может быть уменьшена", - приводит слова Кулебы "РБК-Украина".
Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения нового финансирования со стороны конгресса. По его словам, президент США Джо Байден подписал 27 декабря последний пакет помощи в сфере безопасности, который еще не был доставлен на Украину в полном объеме, на это могут уйти "недели".
Республиканская оппозиция в конгрессе тормозит согласование запроса Белого дома о новой помощи Киеву, настаивая на ужесточении подходов администрации США к борьбе с нелегальной миграцией. Законодатели пока находятся на каникулах и вернутся к работе в начале следующей недели.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Кулеба признал, что у Киева нет плана на случай дефицита военной помощи
4 января, 02:17
 
УкраинаСШАРоссияДмитрий КулебаСергей ЛавровДжон КирбиНАТОГосударственный департамент СШАВ мире
 
 
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