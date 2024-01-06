https://ria.ru/20240106/kuleba-1919882352.html

Кулеба призвал украинцев "не кипишевать" из-за заявлений США о помощи Киеву

Кулеба призвал украинцев "не кипишевать" из-за заявлений США о помощи Киеву - РИА Новости, 06.01.2024

Кулеба призвал украинцев "не кипишевать" из-за заявлений США о помощи Киеву

Министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал не паниковать и не впадать "в состояние агонии", комментируя недавнее заявление руководителя... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T00:25

2024-01-06T00:25

2024-01-06T05:53

украина

сша

россия

дмитрий кулеба

сергей лавров

джон кирби

нато

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_743a8e0f30964896da7734627b6ddcec.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал не паниковать и не впадать "в состояние агонии", комментируя недавнее заявление руководителя пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллера об оказании поддержки Киева не на таком уровне, как в предыдущие годы.Накануне Миллер заявил, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но уже не обязательно на уровне 2022 и 2023 годов. При этом он же признал, что Украине придется очень тяжело без дополнительной помощи США. "Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии... Это (речь - ред.) не идет о поддержке Украины в 2024 году. Госдеп сказал, что когда Украина крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов для противодействия российской агрессии, тогда сумма поддержки может быть уменьшена", - приводит слова Кулебы "РБК-Украина".Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения нового финансирования со стороны конгресса. По его словам, президент США Джо Байден подписал 27 декабря последний пакет помощи в сфере безопасности, который еще не был доставлен на Украину в полном объеме, на это могут уйти "недели". Республиканская оппозиция в конгрессе тормозит согласование запроса Белого дома о новой помощи Киеву, настаивая на ужесточении подходов администрации США к борьбе с нелегальной миграцией. Законодатели пока находятся на каникулах и вернутся к работе в начале следующей недели.

https://ria.ru/20240104/pomosch-1919747385.html

https://ria.ru/20240104/ukraina-1919644770.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, дмитрий кулеба, сергей лавров, джон кирби, нато, государственный департамент сша, в мире