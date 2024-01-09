https://ria.ru/20240109/khavinson-1920286230.html

Беглов оценил вклад академика Хавинсона в развитие геронтологии и гериатрии

Беглов оценил вклад академика Хавинсона в развитие геронтологии и гериатрии - РИА Новости, 09.01.2024

Беглов оценил вклад академика Хавинсона в развитие геронтологии и гериатрии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнование в связи со смертью выдающегося ученого, академика РАН Владимира Хавинсона, отметив, что он... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:56

2024-01-09T12:56

2024-01-09T12:56

санкт-петербург

россия

александр беглов

владимир хавинсон

российская академия наук

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнование в связи со смертью выдающегося ученого, академика РАН Владимира Хавинсона, отметив, что он внес огромный вклад в развитие отечественной геронтологии и гериатрии. "Российская медицина понесла большую утрату. Ушел из жизни выдающийся ученый с мировым именем, академик Российской академии наук Владимир Хацкелевич Хавинсон. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам", - говорится в тексте соболезнования. По словам Беглова, открытие ученым пептидных биорегуляторов стало прорывом в науке. "Владимир Хацкелевич Хавинсон пользовался огромным признанием в мировом медицинском сообществе. Открытие им пептидных биорегуляторов стало прорывом в науке. Их широкое внедрение в практику здравоохранения помогло сохранить здоровье миллионам людей, в том числе ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС", - написал губернатор. Беглов отметил, что Хавинсон внес огромный вклад в развитие отечественной геронтологии и гериатрии. "Мы гордимся тем, что его путь врача, ученого, изобретателя, связан с нашим городом. Он учился в Военно-медицинской академии, стал основателем и директором Петербургского института биорегуляции и геронтологии. На этом посту он внес огромный вклад в развитие отечественной геронтологии и гериатрии - важнейших направлений, которым сегодня уделяется огромное внимание в нашей стране", - отметил губернатор. Ранее сообщалось, что 5 января на 78-м году ушел из жизни выдающийся российский ученый, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Владимир Хавинсон. Он был директором Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, вице-президентом Геронтологического общества при РАН, главным научным сотрудником – руководителем научной группы по изучению пептидной регуляции старения Института физиологии имени И.П. Павлова РАН, заведующим лабораторией качества личности Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Он также был советником председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, членом исполкома Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии. Прощание с выдающимся ученым проходит в Петербурге во вторник.

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санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир хавинсон, российская академия наук