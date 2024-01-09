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Глава МИД Венгрии осудил иск против Израиля в Международный суд ООН - РИА Новости, 09.01.2024
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16:42 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/isk-1920349014.html
Глава МИД Венгрии осудил иск против Израиля в Международный суд ООН
Глава МИД Венгрии осудил иск против Израиля в Международный суд ООН - РИА Новости, 09.01.2024
Глава МИД Венгрии осудил иск против Израиля в Международный суд ООН
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в разговоре с израильским коллегой осудил иск против Израиля в Международный суд ООН... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:42
2024-01-09T16:42
в мире
венгрия
петер сийярто
израиль
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
исраэль кац
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БУДАПЕШТ, 9 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в разговоре с израильским коллегой осудил иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге, заявив, что абсурдно обвинять в геноциде страну, пострадавшую от нападения. Сийярто сообщил, что во вторник по телефону поздравил нового министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца со вступлением в должность и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке. "Я сказал своему новому коллеге, что Венгрия осуждает юридическое нападение, развернутое против Израиля в Международном суде в Гааге: обвинять страну, пострадавшую от террористической атаки, в геноциде - это, очевидно, нонсенс. Позиция Венгрии неизменна: мы поддерживаем право Израиля на самооборону", - написал Сийярто в Facebook*.По его словам, весь мир заинтересован в "успешном завершении нынешних антитеррористических операций" во избежание новых террористических атак в других странах. "Конечно, мы говорили и о невинных людях, взятых в заложники, мы согласились, что ХАМАС должен как можно скорее отпустить всех заложников. Мы вместе сделаем все, чтобы обладатель двойного гражданства Венгрии и Израиля, который все еще находится в плену, смог как можно скорее снова обрести свободу", - отметил Сийярто. Глава венгерского МИД также сообщил, что посетит на следующей неделе Иерусалим и продолжит консультации с израильским коллегой. ЮАР в конце декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Иск ЮАР, рассмотрение которого, как ожидается, пройдет 11-12 января, приветствовала Турция. После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, венгрия, петер сийярто, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исраэль кац, владимир путин, юар
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Исраэль Кац, Владимир Путин, ЮАР
Глава МИД Венгрии осудил иск против Израиля в Международный суд ООН

Глава МИД Венгрии Сийярто осудил иск против Израиля в Международный суд ООН

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
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БУДАПЕШТ, 9 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в разговоре с израильским коллегой осудил иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге, заявив, что абсурдно обвинять в геноциде страну, пострадавшую от нападения.
Сийярто сообщил, что во вторник по телефону поздравил нового министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца со вступлением в должность и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.
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"Я сказал своему новому коллеге, что Венгрия осуждает юридическое нападение, развернутое против Израиля в Международном суде в Гааге: обвинять страну, пострадавшую от террористической атаки, в геноциде - это, очевидно, нонсенс. Позиция Венгрии неизменна: мы поддерживаем право Израиля на самооборону", - написал Сийярто в Facebook*.
По его словам, весь мир заинтересован в "успешном завершении нынешних антитеррористических операций" во избежание новых террористических атак в других странах.
"Конечно, мы говорили и о невинных людях, взятых в заложники, мы согласились, что ХАМАС должен как можно скорее отпустить всех заложников. Мы вместе сделаем все, чтобы обладатель двойного гражданства Венгрии и Израиля, который все еще находится в плену, смог как можно скорее снова обрести свободу", - отметил Сийярто.
Глава венгерского МИД также сообщил, что посетит на следующей неделе Иерусалим и продолжит консультации с израильским коллегой.
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ЮАР в конце декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Иск ЮАР, рассмотрение которого, как ожидается, пройдет 11-12 января, приветствовала Турция. После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреВенгрияПетер СийяртоИзраильХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИсраэль КацВладимир ПутинЮАР
 
 
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