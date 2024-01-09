В ГД обсудят расширение перечня статей УК, по которым лишают гражданства
Туров: в ГД обсудят расширение перечня статей УК, по которым лишают гражданства
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты перед пленарным заседанием Государственной думы России
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы готовы обсудить расширение списка оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщил РИА Новости зампред комитета по делам СНГ Артем Туров.
С предложением автоматически аннулировать приобретенное гражданство при появлении судимости ранее сегодня выступила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию с поджогом двери квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге.
Депутат напомнил, что в новом законе о гражданстве, который вступил в силу в апреле 2023 года, содержится более 70 правонарушений, за которыми следует лишение приобретенного гражданства.
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"Если от средств массовой информации, граждан, гражданского общества поступают дополнительные предложения по тем или иным видам правонарушений, которые необходимо, если их нет в действующем законе, добавить. <...> Я уверен, что законодатели и депутаты Госдумы могут ознакомиться и этот вопрос обсудить, потому что все не может быть статичным и, если необходимы какие-то корректировки, изменения, мы всегда можем внести в этот перечень поправки", — сказал Туров.
Как подчеркнул депутат, сейчас существует особый режим, связанный с борьбой с терроризмом, экстремизмом, безопасностью государства и граждан, позволяющий МВД лишать гражданства по факту поступления соответствующих писем и документов от органов госбезопасности.
Закон, который предусматривает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности, в апреле подписал президент Владимир Путин.