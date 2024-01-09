https://ria.ru/20240109/grazhdanstvo-1920328160.html

В ГД обсудят расширение перечня статей УК, по которым лишают гражданства

В ГД обсудят расширение перечня статей УК, по которым лишают гражданства - РИА Новости, 09.01.2024

В ГД обсудят расширение перечня статей УК, по которым лишают гражданства

Депутаты Госдумы готовы обсудить расширение списка оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщил РИА Новости зампред комитета по делам СНГ Артем... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:43

2024-01-09T15:43

2024-01-09T16:45

общество

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артем туров

маргарита симоньян

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы готовы обсудить расширение списка оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщил РИА Новости зампред комитета по делам СНГ Артем Туров.С предложением автоматически аннулировать приобретенное гражданство при появлении судимости ранее сегодня выступила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию с поджогом двери квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге.Депутат напомнил, что в новом законе о гражданстве, который вступил в силу в апреле 2023 года, содержится более 70 правонарушений, за которыми следует лишение приобретенного гражданства."Если от средств массовой информации, граждан, гражданского общества поступают дополнительные предложения по тем или иным видам правонарушений, которые необходимо, если их нет в действующем законе, добавить. <...> Я уверен, что законодатели и депутаты Госдумы могут ознакомиться и этот вопрос обсудить, потому что все не может быть статичным и, если необходимы какие-то корректировки, изменения, мы всегда можем внести в этот перечень поправки", — сказал Туров.Как подчеркнул депутат, сейчас существует особый режим, связанный с борьбой с терроризмом, экстремизмом, безопасностью государства и граждан, позволяющий МВД лишать гражданства по факту поступления соответствующих писем и документов от органов госбезопасности.Закон, который предусматривает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности, в апреле подписал президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20240109/lishili-1920305251.html

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общество, санкт-петербург, артем туров, маргарита симоньян, госдума рф, снг