https://ria.ru/20240109/simonyan-1920303596.html
Симоньян предложила обнулять приобретенное гражданство при судимости
Симоньян предложила обнулять приобретенное гражданство при судимости - РИА Новости, 09.01.2024
Симоньян предложила обнулять приобретенное гражданство при судимости
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила приравнивать судимость к автоматическому аннулированию... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:10
2024-01-09T14:10
2024-01-09T14:30
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила приравнивать судимость к автоматическому аннулированию приобретенного гражданства.Так она прокомментировала видеозапись с задержанными по делу о поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге."Смотрю видео поджигателей двери нашего ведущего. И хочу обратиться к партии и правительству с просьбой приравнять судимость к автоматическому аннулированию приобретенного гражданства и запрету на въезд в страну. Зачем нам граждане, которые приезжают к нам воровать и убивать?" — написал медиаменеджер в своем Telegram-канале.Ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков 8 января сообщил РИА Новости, что накануне вечером дверь в его квартиру подожгли. Он отметил, что подозревает "украинский след". Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемых оперативно задержали. Они признались, что совершили поджог за деньги, получив задание от неизвестного. Это не первый случай угроз и оказания давления на российских журналистов. Так, в сентябре прошлого года под дверь колумниста РИА Новости Тимофея Сергейцева подбросили свиную голову. Позже такой же инцидент произошел с военным экспертом Константином Сивковым. Кроме того, последнему приходили угрозы за поддержку спецоперации. В апреле Сивкову от неизвестного отправителя пришел бюст маршала Жукова, позолоченный точно так же, как статуэтка со взрывчаткой, с помощью которой было совершено убийство военкора Владлена Татарского.
https://ria.ru/20231230/arest-1919148327.html
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Задержанные за поджог двери в квартиру ведущего радио Sputnik о содеянном
Задержанные за поджог двери в квартиру ведущего радио Sputnik о содеянном
2024-01-09T14:10
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РИА Новости
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общество, санкт-петербург, россия, трофим татаренков, маргарита симоньян, ирина волк
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Трофим Татаренков, Маргарита Симоньян, Ирина Волк
Симоньян предложила обнулять приобретенное гражданство при судимости
Симоньян призвала автоматически обнулять приобретенное гражданство при судимости
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила приравнивать судимость к автоматическому аннулированию приобретенного гражданства.
Так она прокомментировала видеозапись с задержанными по делу о поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге.
"Смотрю видео поджигателей двери нашего ведущего. И хочу обратиться к партии и правительству с просьбой приравнять судимость к автоматическому аннулированию приобретенного гражданства и запрету на въезд в страну. Зачем нам граждане, которые приезжают к нам воровать и убивать?" — написал медиаменеджер в своем Telegram-канале
.
Ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков 8 января сообщил РИА Новости, что накануне вечером дверь в его квартиру подожгли. Он отметил, что подозревает "украинский след". Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.
Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемых оперативно задержали. Они признались, что совершили поджог за деньги, получив задание от неизвестного.
Это не первый случай угроз и оказания давления на российских журналистов. Так, в сентябре прошлого года под дверь колумниста РИА Новости Тимофея Сергейцева подбросили свиную голову. Позже такой же инцидент произошел с военным экспертом Константином Сивковым. Кроме того, последнему приходили угрозы за поддержку спецоперации. В апреле Сивкову от неизвестного отправителя пришел бюст маршала Жукова, позолоченный точно так же, как статуэтка со взрывчаткой, с помощью которой было совершено убийство военкора Владлена Татарского.
Обвиняемого в убийстве отца Легойды арестовали