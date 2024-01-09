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В Совфеде готовы обсудить ужесточение наказания за госизмену - РИА Новости, 09.01.2024
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13:20 09.01.2024 (обновлено: 13:21 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/gosizmena-1920292941.html
В Совфеде готовы обсудить ужесточение наказания за госизмену
В Совфеде готовы обсудить ужесточение наказания за госизмену - РИА Новости, 09.01.2024
В Совфеде готовы обсудить ужесточение наказания за госизмену
Законодатели готовы обсуждать изменение наказаний за госизмену с учетом мнения экспертов и общественности, если будет высказана позиция за ужесточение, то... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:20
2024-01-09T13:21
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Законодатели готовы обсуждать изменение наказаний за госизмену с учетом мнения экспертов и общественности, если будет высказана позиция за ужесточение, то поправки в законодательство будут оперативно внесены, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. Ранее ведущий радио Sputnik Трофим Татаренков сообщил РИА Новости, что дверь в его квартиру подожгли в Санкт-Петербурге, после инцидента он обратился с заявлением в полицию. Он заявил, что подозревает "украинский след" в инциденте. Заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, подозреваемые были оперативно задержаны. Как следует из видео, которое опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк, они признались, что совершили поджог за деньги, получив задание от неизвестного. "Пособничество иностранным спецслужбам влечет уголовную ответственность согласно статье 275 УК РФ "Государственная измена", предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет", - объяснил Шейкин. Он отметил, что законодатели "готовы обсуждать изменение наказаний за преступления - с учетом мнения профильных ведомств, экспертов и общественности". "Если будет выявлена позиция за увеличение пороговых значений сроков наказания, то поправки в законодательство будут оперативно внесены", - добавил сенатор. Парламентарий также напомнил, что при наличии признаков сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, предусматривается наказание согласно соответствующей статье УК РФ в виде лишения свободы на срок до 8 лет, а также штрафа до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет. "Считаю, что государственная измена является одним из наиболее ужасных преступлений - особенно в нынешних условиях", - заключил Шейкин.
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россия, безопасность, совет федерации рф
Россия, Безопасность, Совет Федерации РФ
В Совфеде готовы обсудить ужесточение наказания за госизмену

Сенатор Шейкин: в Совфеде готовы обсудить изменение наказания за госизмену

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУ здания Совета Федерации РФ
У здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Законодатели готовы обсуждать изменение наказаний за госизмену с учетом мнения экспертов и общественности, если будет высказана позиция за ужесточение, то поправки в законодательство будут оперативно внесены, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.
Ранее ведущий радио Sputnik Трофим Татаренков сообщил РИА Новости, что дверь в его квартиру подожгли в Санкт-Петербурге, после инцидента он обратился с заявлением в полицию. Он заявил, что подозревает "украинский след" в инциденте. Заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, подозреваемые были оперативно задержаны. Как следует из видео, которое опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк, они признались, что совершили поджог за деньги, получив задание от неизвестного.
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"Пособничество иностранным спецслужбам влечет уголовную ответственность согласно статье 275 УК РФ "Государственная измена", предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет", - объяснил Шейкин.
Он отметил, что законодатели "готовы обсуждать изменение наказаний за преступления - с учетом мнения профильных ведомств, экспертов и общественности". "Если будет выявлена позиция за увеличение пороговых значений сроков наказания, то поправки в законодательство будут оперативно внесены", - добавил сенатор.
Парламентарий также напомнил, что при наличии признаков сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, предусматривается наказание согласно соответствующей статье УК РФ в виде лишения свободы на срок до 8 лет, а также штрафа до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет. "Считаю, что государственная измена является одним из наиболее ужасных преступлений - особенно в нынешних условиях", - заключил Шейкин.
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