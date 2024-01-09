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СК назвал возможную причину массового ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 09.01.2024
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13:19 09.01.2024 (обновлено: 15:41 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/dtp-1920292056.html
СК назвал возможную причину массового ДТП в Новгородской области
СК назвал возможную причину массового ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 09.01.2024
СК назвал возможную причину массового ДТП в Новгородской области
Массовое ДТП на трассе М-11 в Новгородской области произошло после столкновения автомобиля марки Chery с ограждением, говорится в сообщении управления СК по... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:19
2024-01-09T15:41
происшествия
новгородская область
санкт-петербург
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Массовое ДТП на трассе М-11 в Новгородской области произошло после столкновения автомобиля марки Chery с ограждением, говорится в сообщении управления СК по региону."Предварительно установлено, что Chery под управлением 70-летнего жителя Коврова потерял управление и совершил столкновение с металлическим ограждением. Водитель оказался заблокированным в машине, а его супруга покинула автомобиль, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь", — заявили в ведомстве.Через некоторое время ехавшие в попутном направлении машины "начали совершать последовательные столкновения с Chery и между собой". В их числе оказался водитель Honda, который, пытаясь избежать аварии, также наехал на ограждение, говорится в релизе."Водитель и его супруга покинули автомобиль и вышли на проезжую часть, где стали жертвами ДТП. В машине находилось двое детей, 2021 и 2023 года рождения. 9-месячный ребенок погиб на месте, второй доставлен в больницу", — добавили в ведомстве.По предварительным данным, на задней оси Chery были установлены "покрышки, не соответствующие дорожным условиям", что могло стать причиной первой аварии. Как уточнили РИА Новости в СУСК, на вид шины выглядят как летние, но могут быть и стертыми зимними. Это выяснит экспертиза. Помимо этого, следователи выясняют, насколько качественно подрядчик содержал дорогу. Накануне днем на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом столкнулись более 60 грузовых и легковых авто. При этом погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 16 пострадали, из них пятеро детей. Региональная прокуратура начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
новгородская область
санкт-петербург
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Массовое ДТП в Новгородской области
Массовое ДТП в Новгородской области
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происшествия, новгородская область, санкт-петербург, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Санкт-Петербург, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал возможную причину массового ДТП в Новгородской области

СК: ДТП в Новгородской области мог спровоцировать Chery с неподходящей резиной

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкАвария на трассе М-11 в Новгородской области
Авария на трассе М-11 в Новгородской области
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Авария на трассе М-11 в Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Массовое ДТП на трассе М-11 в Новгородской области произошло после столкновения автомобиля марки Chery с ограждением, говорится в сообщении управления СК по региону.
"Предварительно установлено, что Chery под управлением 70-летнего жителя Коврова потерял управление и совершил столкновение с металлическим ограждением. Водитель оказался заблокированным в машине, а его супруга покинула автомобиль, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь", — заявили в ведомстве.
Через некоторое время ехавшие в попутном направлении машины "начали совершать последовательные столкновения с Chery и между собой". В их числе оказался водитель Honda, который, пытаясь избежать аварии, также наехал на ограждение, говорится в релизе.
"Водитель и его супруга покинули автомобиль и вышли на проезжую часть, где стали жертвами ДТП. В машине находилось двое детей, 2021 и 2023 года рождения. 9-месячный ребенок погиб на месте, второй доставлен в больницу", — добавили в ведомстве.
По предварительным данным, на задней оси Chery были установлены "покрышки, не соответствующие дорожным условиям", что могло стать причиной первой аварии. Как уточнили РИА Новости в СУСК, на вид шины выглядят как летние, но могут быть и стертыми зимними. Это выяснит экспертиза.
Помимо этого, следователи выясняют, насколько качественно подрядчик содержал дорогу.
Накануне днем на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом столкнулись более 60 грузовых и легковых авто. При этом погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 16 пострадали, из них пятеро детей. Региональная прокуратура начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья.
На месте массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области
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