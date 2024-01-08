https://ria.ru/20240108/zelenskiy-1920103190.html

Зеленский обратился с призывом к Европе

Зеленский обратился с призывом к Европе - РИА Новости, 08.01.2024

Зеленский обратился с призывом к Европе

Владимир Зеленский попросил Европу "преподать урок" России за проведение специальной операции. Его цитирует "РБК-Украина". РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T02:20

2024-01-08T02:20

2024-01-08T02:20

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил Европу "преподать урок" России за проведение специальной операции. Его цитирует "РБК-Украина"."Чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность", — заявил он.По мнению Зеленского, для успехов на поле боя Евросоюзу необходимо сформировать единую оружейную промышленность. Он убежден, что это в военном отношении "обезопасит" континент от России.Крик отчаянияРанее Зеленский призвал к передаче Украине замороженных на Западе российских активов в качестве "правильного сигнала".Глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал этот призыв Зеленского криком отчаяния от осознания того, что поддержка Запада уходит на второй план.Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя призыв Владимира Зеленского, в беседе с РИА Новости указал, что Украина привыкла жить за счет России, а половина любых средств, которые доходят до властей Киева, обычно разворовываются."Я просто хорошо знаю эту политическую верхушку Украины, причем и Януковича с его окружением. …Всегда говорят о десяти процентах откатов. Так вот на Украине откаты эти достигали 50 и более процентов. Это для них было совершенно нормальным явлением", - добавил сенатор.Слишком слабВладимир Зеленский слишком истощен и слаб, чтобы одержать победу, заявил ранее отставной британский полковник Ричард Кемп в своей статье для британской газеты Telegraph.По словам Кемпа, у Зеленского нет четкой стратегии для достижения какого-либо результата в конфликте, а после провала контрнаступления все больше людей говорят о возможных мирных соглашениях.Помимо неудач на фронте, Зеленский, по мнению автора, сталкивается также с "испытанием своего лидерства" из-за разногласий с другими украинскими политиками из-за необходимости взвалить на кого-нибудь вину за военный провал."Зеленский, вероятно, истощен почти двумя годами военных действий <…>" — констатировал Кемп.

https://ria.ru/20240108/zelenskiy-1920101282.html

https://ria.ru/20240107/strategiya-1920076592.html

https://ria.ru/20240107/shok-1920063113.html

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украина, россия, европа, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), сергей цеков, лдпр, совет федерации рф, в мире